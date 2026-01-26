search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 19:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.01.2026 17:14

Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Στην περιοχή της CENTCOM το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, σε απόσταση βολής από το Ιράν

26.01.2026 17:14
Abraham-Lincoln

Στην περιοχή ελέγχου της CENTCOM στον Ινδικό Ωκεανό βρίσκεται το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln.

H CENTCOM είναι υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει ότι επίκειται χτύπημα στο Ιράν, καθώς σύμφωνα με το CNN ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να εξετάζει τις επιλογές του.

«Αν παραβιαστεί η κυριαρχία μας, θα απαντήσουμε», λέει η Τεχεράνη

Χθες 23/1 ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση «ως ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας».

«Αυτή η στρατιωτική ενίσχυση -ελπίζουμε να μην προορίζεται για πραγματική σύγκρουση- όμως οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες για το χειρότερο σενάριο. Γι’ αυτόν τον λόγο, τα πάντα στο Ιράν βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό», ανέφερε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας.

«Αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε επίθεση -περιορισμένη, απεριόριστη, χειρουργική, κινητική, όπως κι αν την αποκαλούν -ως ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας και θα απαντήσουμε με τον πιο σκληρό δυνατό τρόπο, ώστε να δοθεί οριστική απάντηση», πρόσθεσε.

«Αν οι Αμερικανοί παραβιάσουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, θα απαντήσουμε», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος, αρνούμενος να διευκρινίσει ποια μορφή θα μπορούσε να λάβει η ιρανική αντίδραση.

«Μια χώρα που βρίσκεται διαρκώς υπό στρατιωτική απειλή από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει άλλη επιλογή από το να διασφαλίσει ότι όλα τα μέσα που διαθέτει μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απωθήσουν την επίθεση και, αν είναι δυνατόν, να αποκαταστήσουν την ισορροπία απέναντι σε όποιον τολμήσει να επιτεθεί στο Ιράν», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί δεσμεύονται να μπλοκάρουν τη χρηματοδότηση της ICE μετά τις δολοφονίες στη Μινεσότα – Αυξάνεται ο κίνδυνος κυβερνητικού shutdown (video)

Φρίκη και οργή στην Κωνσταντινούπολη μετά την ανακάλυψη ενός ακέφαλου πτώματος γυναίκας σε κάδο σκουπιδιών

Αναρρίχηση – σοκ: Σκαρφάλωσε χωρίς σχοινί σε ουρανοξύστη 101 ορόφων (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
amber heard 550- new
LIFESTYLE

Άμπερ Χερντ για τη δικαστική μάχη με τον Τζόνι Ντεπ: «Δεν θέλω να χρησιμοποιώ πια τη φωνή μου»

elefantas-sri-lanka
ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου για τουρίστες στη Σρι Λάνκα – Ελέφαντας επιτέθηκε σε όχημα που τους μετέφερε (Video)

rutte
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ – «Συνεχίστε να ονειρεύεστε»

FRAPES_XILOURIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πυροδοτεί… ξανά πάθη ο «Φραπές» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

erietta-kourkoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει το «The Birth Center» – «Είναι προσωπική μου αποτυχία», λέει η Κούρκουλου 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

ergostasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη Βιολάντα, αγωνία για μία αγνοούμενη - Έξι στο νοσοκομείο (video/photos)

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για την επέτειο γνωριμίας με τον σύζυγό του: «Σαν σήμερα άρχισε η αληθινή μου ζωή»

nikos-syrigos-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Βανδή: «Έχει πάρει δύο μεγάλες αποφάσεις που ήθελαν κότσια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 19:00
amber heard 550- new
LIFESTYLE

Άμπερ Χερντ για τη δικαστική μάχη με τον Τζόνι Ντεπ: «Δεν θέλω να χρησιμοποιώ πια τη φωνή μου»

elefantas-sri-lanka
ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου για τουρίστες στη Σρι Λάνκα – Ελέφαντας επιτέθηκε σε όχημα που τους μετέφερε (Video)

rutte
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ – «Συνεχίστε να ονειρεύεστε»

1 / 3