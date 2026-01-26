Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Στην περιοχή της CENTCOM το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, σε απόσταση βολής από το Ιράν

Στην περιοχή ελέγχου της CENTCOM στον Ινδικό Ωκεανό βρίσκεται το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln.

H CENTCOM είναι υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει ότι επίκειται χτύπημα στο Ιράν, καθώς σύμφωνα με το CNN ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να εξετάζει τις επιλογές του.

🚨🇺🇸🇮🇷 In just days, the world’s largest carrier – USS Abraham Lincoln – escorted by its most powerful destroyers, will crush the world’s most savage regime. pic.twitter.com/EtgbCWAfEZ — Terror Alarm (@Terror_Alarm) January 23, 2026

«Αν παραβιαστεί η κυριαρχία μας, θα απαντήσουμε», λέει η Τεχεράνη

Χθες 23/1 ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση «ως ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας».

«Αυτή η στρατιωτική ενίσχυση -ελπίζουμε να μην προορίζεται για πραγματική σύγκρουση- όμως οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες για το χειρότερο σενάριο. Γι’ αυτόν τον λόγο, τα πάντα στο Ιράν βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό», ανέφερε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας.

«Αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε επίθεση -περιορισμένη, απεριόριστη, χειρουργική, κινητική, όπως κι αν την αποκαλούν -ως ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας και θα απαντήσουμε με τον πιο σκληρό δυνατό τρόπο, ώστε να δοθεί οριστική απάντηση», πρόσθεσε.

«Αν οι Αμερικανοί παραβιάσουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, θα απαντήσουμε», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος, αρνούμενος να διευκρινίσει ποια μορφή θα μπορούσε να λάβει η ιρανική αντίδραση.

«Μια χώρα που βρίσκεται διαρκώς υπό στρατιωτική απειλή από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει άλλη επιλογή από το να διασφαλίσει ότι όλα τα μέσα που διαθέτει μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απωθήσουν την επίθεση και, αν είναι δυνατόν, να αποκαταστήσουν την ισορροπία απέναντι σε όποιον τολμήσει να επιτεθεί στο Ιράν», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί δεσμεύονται να μπλοκάρουν τη χρηματοδότηση της ICE μετά τις δολοφονίες στη Μινεσότα – Αυξάνεται ο κίνδυνος κυβερνητικού shutdown (video)

Φρίκη και οργή στην Κωνσταντινούπολη μετά την ανακάλυψη ενός ακέφαλου πτώματος γυναίκας σε κάδο σκουπιδιών

Αναρρίχηση – σοκ: Σκαρφάλωσε χωρίς σχοινί σε ουρανοξύστη 101 ορόφων (Video)