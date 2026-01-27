search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

27.01.2026

Το επικό τρολάρισμα Στάρμερ στον Μακρόν και η ατάκα από το «Top Gun»

27.01.2026 11:35
Με γυαλιά ηλίου α λα Μακρόν και μια κλασική ατάκα από την πασίγνωστη ταινία «Top Gun», ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τρόλαρε τον Γάλλο πρόεδρο.

Ο Στάρμερ συμμετείχε στην παράσταση «The Political Party Live», που φιλοξενήθηκε στο Duchess Theatre, όπου μίλησε μποστά στο κοινό, δείχνοντας μια πιο χαλαρή πλευρά του εαυτού του.

Ο ίδιος ανέβασε βίντεο στο TikTok, όπου φαίνεται να του προσφέρουν ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου aviator, τα οποία φοράει αμέσως λέγοντας «Bonjour» και προκαλώντας γέλια, καθώς το σκηνικό παρέπεμπε στην εμφάνιση Μακρόν στο Νταβός, με τα γυαλιά ηλίου που… σχολιάστηκαν πολύ.

@keirstarmer @Emmanuel Macron ♬ original sound – Keir Starmer

Συνεχίζοντας το τρολάρισμα, ο Στάρμερ έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, «Talk to me, Goose», μια κλασική ατάκα του Τομ Κρουζ από το «Top Gun», ταινία που… απογείωσε τα γυαλιά aviator.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι θα μπορούσε να φοράει τέτοια γυαλιά ακόμη και σε διεθνείς συναντήσεις, για να… μαζευτεί στη συνέχεια και να πει ότι τελικά χρειάζεται τα κανονικά του γυαλιά όρασης, αλλιώς δε θα βλέπει τι γίνεται στο βρετανικό κοινοβούλιο.

