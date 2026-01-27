Το επικό τρολάρισμα Στάρμερ στον Μακρόν και η ατάκα από το «Top Gun»

Με γυαλιά ηλίου α λα Μακρόν και μια κλασική ατάκα από την πασίγνωστη ταινία «Top Gun», ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τρόλαρε τον Γάλλο πρόεδρο.

Ο Στάρμερ συμμετείχε στην παράσταση «The Political Party Live», που φιλοξενήθηκε στο Duchess Theatre, όπου μίλησε μποστά στο κοινό, δείχνοντας μια πιο χαλαρή πλευρά του εαυτού του.

Ο ίδιος ανέβασε βίντεο στο TikTok, όπου φαίνεται να του προσφέρουν ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου aviator, τα οποία φοράει αμέσως λέγοντας «Bonjour» και προκαλώντας γέλια, καθώς το σκηνικό παρέπεμπε στην εμφάνιση Μακρόν στο Νταβός, με τα γυαλιά ηλίου που… σχολιάστηκαν πολύ.

Συνεχίζοντας το τρολάρισμα, ο Στάρμερ έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, «Talk to me, Goose», μια κλασική ατάκα του Τομ Κρουζ από το «Top Gun», ταινία που… απογείωσε τα γυαλιά aviator.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι θα μπορούσε να φοράει τέτοια γυαλιά ακόμη και σε διεθνείς συναντήσεις, για να… μαζευτεί στη συνέχεια και να πει ότι τελικά χρειάζεται τα κανονικά του γυαλιά όρασης, αλλιώς δε θα βλέπει τι γίνεται στο βρετανικό κοινοβούλιο.

