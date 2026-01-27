Ο Τραμπ βλέπει πως χάνει το «παιχνίδι» στη Μινεάπολη και οπισθοχωρεί – «Βράζουν» οι ΗΠΑ για τις δύο δολοφονίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαπιστώνοντας την πολιτική ζημιά που του προκαλεί η κατάσταση στη Μινεάπολη, έκανε μία πρώτη οπισθοχώρηση, απομακρύνοντας τον επικεφαλής της αστυνομίας μετανάστευσης, Γκρεγκ Μποβίνο.

Οι προκλητικές δηλώσεις του τελευταίου και η αλόγιστη βία των αστυνομικών στη Μινεσότα, έχει προκαλέσει κύμα οργής στις ΗΠΑ και η κατάσταση κινδυνεύει να τεθεί εκτός ελέγχου, με τον Τραμπ να φαίνεται πως έχει συνειδητοποιήσει πως έχει χάσει το παιχνίδι και προσπαθεί να περιορίζει τη ζημιά.

Γι αυτό και αποφάσισε να στείλει τον Τομ Χόμαν, έναν άλλον «σκληρό, αλλά τίμιο» όπως τον χαρακτήρισε αξιωματικό ο οποίος φέρεται να είναι ειδικός στο να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόηχο της έντονης κατακραυγής που προκάλεσε η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι, καθώς και οι αρχικές προσπάθειες κυβερνητικών αξιωματούχων να τον παρουσιάσουν ως «εγχώριο τρομοκράτη», χαρακτηρισμός που αργότερα άρχισε να εγκαταλείπεται.

Παρά τις κινήσεις μετριασμού, ωστόσο, η κυβέρνηση συνεχίζει να αποφεύγει την ανάληψη ευθύνης, μεταθέτοντας τις ευθύνες σε τοπικούς αξιωματούχους και διαδηλωτές. Πρώτος απ όλους ο Τραμπ ο οποίος και χθες κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για τις εγκληματικές ενέργειες των αστυνομικών και την δική του πολιτική.

Ο Μποβίνο εκτιμάται πως ήταν μία από τις βασικές αιτίες των εντάσεων στους δρόμους της Μινεάπολης και φέρεται να ήταν στα πρόσωπα που ο κυβερνήτης της Πολιτείας, Τομ Γουόλτς, φέρεται να ζήτησε στην επικοινωνία του με τον Τραμπ, να τον απομακρύνει για να πέσουν οι τόνοι.

Η αλλαγή προσώπων έγινε δεκτή με ανακούφιση σε τμήματα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας και χαιρετίστηκε από Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο, οι οποίοι εκτιμούν ότι ο Χόμαν μπορεί να επιβάλει μεγαλύτερη πειθαρχία και να μειώσει την ένταση. Παρότι ο ίδιος έχει ταχθεί διαχρονικά υπέρ μιας αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής, θεωρείται ότι προτιμά πιο στοχευμένες επιχειρήσεις, αντί για τις μαζικές «σκούπες» που πυροδότησαν την κοινωνική αντίδραση.

Η στροφή του Τραμπ αντικατοπτρίζει και την αυξανόμενη ανησυχία εντός των Ρεπουμπλικανών ότι η κρίση στη Μινεσότα απειλεί να υπονομεύσει συνολικά τη μεταναστευτική ατζέντα του Λευκού Οίκου. Μετά τον θάνατο του Πρέτι, αρκετοί Ρεπουμπλικανοί βουλευτές ζήτησαν έρευνες και ενδεχόμενες κοινοβουλευτικές ακροάσεις, προειδοποιώντας ότι η συνέχιση της ίδιας τακτικής θα είχε σοβαρό πολιτικό κόστος.

Την ίδια ώρα, δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κοινή γνώμη στρέφεται ολοένα και περισσότερο εναντίον της ICE και των μεθόδων της, ακόμη και μεταξύ ψηφοφόρων που αρχικά στήριξαν τις αυστηρές πολιτικές στα σύνορα. Ιδιαίτερα μετά και τον προηγούμενο θανατηφόρο πυροβολισμό της Ρενέ Γκουντ, η πλειονότητα των Αμερικανών θεωρεί ότι έγινε ακατάλληλη χρήση βίας και η ICE πλέον έχει γίνει ένα ανεπιθύμητο όργανο το οποίο έχει χάσει και την αξιοπιστία του και την εκτίμηση στα μάτια των πολιτών.

