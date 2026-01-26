search
ΚΟΣΜΟΣ

26.01.2026 18:13

Ο Τραμπ στέλνει τον «τσάρο των συνόρων» Τομ Χόμαν στη Μινεσότα μετά τη δεύτερη δολοφονία πολίτη από την ICE

26.01.2026 18:13
Tom Homan

Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει τον «τσάρο των συνόρων» Τομ Χόμαν στη Μινεσότα αργότερα σήμερα, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μετά την κατακραυγή για τη δεύτερη δολοφονία ενός Αμερικανού πολίτη από πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) το Σαββατοκύριακο στη Μινεάπολη.

«Ο Τομ είναι σκληρός αλλά δίκαιος και θα δίνει αναφορά απευθείας σε εμένα», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, σε ξεχωριστή ανάρτηση στο X, δήλωσε ότι ο Χόμαν θα διαχειρίζεται τις επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στην πολιτεία.

Ο θανάσιμος πυροβολισμός το Σάββατο του Άλεξ Πρέτι, ενός 37χρονου Αμερικανού νοσηλευτή, στο δεύτερο θανατηφόρο συμβάν στο οποίο ενεπλάκησαν ομοσπονδιακοί πράκτορες στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο, πυροδότησε νέες διαδηλώσεις στην πόλη που συγκλονίζεται εδώ και εβδομάδες από διαδηλώσεις κατά των επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Ο θάνατός του κλιμακώνει μια κατάσταση που ήταν ήδη τεταμένη μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, μια Αμερικανίδας που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 7 Ιανουαρίου στο αυτοκίνητό της από πράκτορα της ICE στην ίδια πόλη.

Χθες Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε στην Wall Street Journal ότι η κυβέρνησή του επανεξετάζει την τελευταία δολοφονία και έδειξε πρόθεση να αποσύρει τελικά τους αξιωματικούς της υπηρεσίας μετανάστευσης από την περιοχή της Μινεάπολης.

«Κάποια στιγμή θα φύγουμε. Έχουμε κάνει, έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά», δήλωσε ο Τραμπ στην WSJ σε συνέντευξή του, χωρίς να δώσει λεπτομερές χρονοδιάγραμμα.

