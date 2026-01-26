Με τις δημοσκοπήσεις και τα ΜΜΕ τα βάζει ξανά ο Τραμπ: «Απάτη» τα ποσοστά, «θα έπρεπε να είναι ποινικό αδίκημα»

Καθώς η κυβέρνησή του αγωνίζεται να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από την τελευταία ένοπλη επίθεση στη Μινεάπολη, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει ξανά την οργή του για τις δημοσκοπήσεις.

Ακόμα και πριν ένας ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβολήσει και σκοτώσει τον Άλεξ Πρέτι, η υποστήριξη του Τραμπ σε ένα από τα βασικά του ζητήματα, τη μετανάστευση, μειωνόταν και βρισκόταν σε αρνητικό έδαφος σε αρκετές δημοσκοπήσεις.

Ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social: «Οι ψεύτικες και δόλιες δημοσκοπήσεις θα έπρεπε να αποτελούν, ουσιαστικά, ποινικό αδίκημα. Για παράδειγμα, όλα τα αντι-Τραμπ ΜΜΕ που με κάλυψαν κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2020 έδειξαν δημοσκοπήσεις που ήταν εν γνώσει τους λάθος. Ήξεραν τι έκαναν, προσπαθούσαν να επηρεάσουν τις εκλογές, αλλά κέρδισα με σαρωτική νίκη, συμπεριλαμβανομένης της νίκης στην Λαϊκή Ψήφο, και στις 7 από τις 7 Αλλαγές Πολιτειών, το Εκλεκτορικό Κολλέγιο ήταν μια διαδρομή, και 2.750 Κομητείες προς 525. Δεν μπορείς να τα πας πολύ καλύτερα από αυτό, και όμως αν οι άνθρωποι εξέταζαν τους αποτυχημένους New York Times, ABC Fake News, NBC Fake News, CBS Fake News, Χαμηλά Ποσοστά CNN ή το πλέον ανενεργό MSDNC, οι δημοσκοπήσεις ήταν όλες δόλιες και δεν έφεραν τίποτα ούτε καν κοντά στα τελικά αποτελέσματα».

Ο Τραμπ φαινόταν να αναφέρεται όχι στις εκλογές του 2020, τις οποίες έχασε, αλλά στις εκλογές του 2024. Πολλές δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι η εκλογική αναμέτρηση ήταν στήθος με στήθος, και εντός του περιθωρίου σφάλματος, μέχρι το τέλος. Ορισμένες μετεκλογικές αναλύσεις έδειξαν ότι οι δημοσκόποι υποτίμησαν την υποστήριξη προς τον Τραμπ, αλλά όχι πολύ.

Ο τελικός μέσος όρος του Real Clear Politics ήταν 48,7% για την Χάρις και 48,6% για τον Τραμπ, σύμφωνα με ανάλυση του NBC News. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 49,8% για τον Τραμπ και 48,3% για την Χάρις. Οι πιο αμφιλεγόμενες πολιτείες – Πενσυλβάνια, Ουισκόνσιν και Μίσιγκαν – ήταν επίσης αμφίρροπες και εντός του περιθωρίου σφάλματος, σύμφωνα με το NBC News.

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Κάτι πρέπει να γίνει για τις δόλιες δημοσκοπήσεις. Ακόμη και οι δημοσκοπήσεις του FoxNews και της Wall Street Journal ήταν, όλα αυτά τα χρόνια, απαίσιες! Υπάρχουν σπουδαίοι δημοσκόποι που χαρακτήρισαν τις εκλογές σωστές, αλλά τα μέσα ενημέρωσης δεν θέλουν να τις χρησιμοποιήσουν με κανέναν τρόπο, σχήμα ή μορφή. Δεν είναι λυπηρό αυτό που συνέβη στην αμερικανική δημοσιογραφία; Αλλά θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψω αυτή την απάτη με τις δημοσκοπήσεις να προχωρήσει!».

Οι δημοσκοπήσεις των ειδησεογραφικών μέσων προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία, αλλά ο Τραμπ προσπάθησε να ασκήσει δίωξη σε όσους ήταν εκτός. Μήνυσε την δημοσκόπο Αν Σέλζερ και την εφημερίδα Des Moines Register για μια προεκλογική δημοσκόπηση του 2024 που τον έδειχνε πίσω στην Αϊόβα, ωστόσο τελικά κέρδισε την πολιτεία. Η αγωγή του επικαλέστηκε έναν νόμο περί καταναλωτών της Αϊόβα και η πολιτειακή του δίκη εκκρεμεί.

Την περασμένη εβδομάδα, μετά από μια κακή δημοσκόπηση των New York Times/Siena, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα μηνύσει την εφημερίδα, προσθέτοντας μια αξίωση σε μια αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση που υπέβαλε πέρυσι. Η δημοσκόπηση έδειξε ότι το 49% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η χώρα ήταν σε χειρότερη κατάσταση υπό τον Τραμπ, έναντι 32% που δήλωσε καλύτερα.

Ο Τσάρλι Στάντλαντερ, εκπρόσωπος των Times, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα: «Ο Πρόεδρος Τραμπ προτιμά τις δημοσκοπήσεις που φαίνονται ευνοϊκές για αυτόν και αντιπαθεί τις δημοσκοπήσεις που δεν είναι. Αλλά το αν μια δημοσκόπηση είναι καλή ή κακή για τον πρόεδρο δεν έχει καμία σχέση με τη μεθοδολογία μας. Στόχος μας είναι να παράγουμε την πιο αξιόπιστη δυνατή έρευνα της κοινής γνώμης και οι δημοσκοπήσεις μας έχουν αναφερθεί ευρέως για την αυστηρότητά τους».

Ο Πρέτι δολοφονήθηκε το Σάββατο από έναν ή περισσότερους ομοσπονδιακούς πράκτορες. Η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο 37χρονος νοσοκόμος «ήθελε να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά και να σφαγιάσει τις αρχές επιβολής του νόμου». Αλλά βίντεο από περαστικούς γρήγορα αμφισβήτησαν αυτόν τον ισχυρισμό. Παρόλο που ο Πρέτι έφερε πυροβόλο όπλο, αναλύσεις από το CNN, την Wall Street Journal και την Washington Post κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένας αστυνομικός του πήρε αυτό που φαινόταν να είναι το όπλο του Πρέτι πριν πυροβοληθεί.

Ο πυροβολισμός του έχει προκαλέσει εθνική οργή, με τους Δημοκρατικούς να έχουν δεσμευτεί να μην ψηφίσουν για τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας και ακόμη και συντηρητικές φωνές, όπως η σελίδα σύνταξης της Wall Street Journal, να ζητούν παύση των επιχειρήσεων της ICE.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Τραμπ ανακοίνωσε μια κίνηση που οδήγησε σε εικασίες για αναδιοργάνωση μεταξύ εκείνων που ηγούνται της καταστολής της μετανάστευσης. Είπε ότι θα στείλει τον τσάρο των συνόρων του, Τομ Χόμαν, στη Μινεσότα, αποκαλώντας τον «σκληρό αλλά δίκαιο». Η γραμματέας Τύπου Καρολίν Λίβιτ δήλωσε ότι η Χόμαν θα διαχειρίζεται τις επιχειρήσεις της ICE επί τόπου.

