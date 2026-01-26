Ζαχάροβα για απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου: Οι Ευρωπαίοι χάνουν την ανεξαρτησία τους

Στην απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ αναφέρθηκε η Δευτέρα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, τονίζοντας ότι η Ευρώπη σίγουρα χάνει την ανεξαρτησία της «όπως και να το διατυπώσετε».

«Είναι δύσκολο να πούμε σε αυτό το στάδιο αν είναι ικανοποιημένοι υποτελείς ή δυστυχισμένοι σκλάβοι. Ο χρόνος θα δείξει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, έχουν παραιτηθεί από την ελευθερία τους», υποστήριξε η Ζαχάροβα σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό κανάλι Zvezda, σχολιάζοντας την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να απαγορεύσει τις προμήθειες ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιανουαρίου 2027 και φυσικού αερίου μέσω αγωγών από τις 30 Σεπτεμβρίου 2027.

Την περασμένη εβδομάδα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βεβέρ, δήλωσε ότι η απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παραχωρήσει τη Γροιλανδία, θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπρέπεια της Ευρώπης, η οποία είναι έτοιμη να είναι «ικανοποιημένη υποτελής» των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά όχι «δυστυχισμένη σκλάβος». Είπε ότι μέχρι στιγμής οι Ευρωπαίοι έχουν «φανεί επιεικείς» απέναντι στην Ουάσιγκτον και προσπάθησαν να ικανοποιήσουν τον Τραμπ, ιδίως στο ζήτημα των δασμών, για να εξασφαλίσουν την υποστήριξή του στη σύγκρουση κατά της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ενέκριναν το μέτρο σε συνάντηση στις Βρυξέλλες νωρίτερα. Η Σλοβακία και η Ουγγαρία καταψήφισαν. Το μέτρο καθιστά νομικά δεσμευτική την υπόσχεση της Ένωσης να διακόψει τις σχέσεις της με τον πρώην προνομιακό προμηθευτή της φυσικού αερίου, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

The EU Council has formally approved a full ban on supplies of Russian liquefied natural gas to the European Union starting January 1, 2027, and on pipeline gas – starting September 30, 2027, according to a statement released by the EU Council:https://t.co/YJJ19zuBUg pic.twitter.com/83OHMcLIZR — TASS (@tassagency_en) January 26, 2026

Η Ρωσία προμήθευε περισσότερο από το 40% του φυσικού αερίου της ΕΕ πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό το ποσοστό μειώθηκε στο 13% περίπου το 2025, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΕ.

