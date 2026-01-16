Εκτοξεύεται η τιμή φυσικού αερίου στην Ευρώπη – Ράλι 25% κι επιστροφή στα υψηλά εξαμήνου

Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου επέκτειναν αυτή την εβδομάδα το ράλι τους σε ποσοστό άνω του 25%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων δύο και πλέον ετών, καθώς σημειώθηκε απότομη αλλαγή στο επενδυτικό κλίμα, με τους traders να σπεύδουν να καλύψουν θέσεις short εν μέσω περιόδων ασυνήθιστα ψυχρού καιρού.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, τα futures του φυσικού αερίου «έσπασαν» την πολύμηνη τάση των περιορισμένων κινήσεων σε στενό εύρος, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο. Η άνοδος αυτή σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή στην αγορά, καθώς η αυξημένη ζήτηση για θέρμανση συγκρούεται με τους ανανεωμένους γεωπολιτικούς κινδύνους.

«Το κλίμα έχει αλλάξει πλήρως – θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει σχεδόν ως μια τέλεια καταιγίδα», δήλωσε ο Άρνε Λόμαν Ράσμουσεν, επικεφαλής αναλυτής της Global Risk Management.

Οι τιμές εξακολουθούν να απέχουν πολύ από τα ρεκόρ που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης του 2022, ωστόσο η απότομη άνοδος υπογραμμίζει πόσο ευάλωτη παραμένει η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου σε παρατεταμένες αυξήσεις της ζήτησης και διακυμάνσεις.

Τα αποθέματα καυσίμων θεωρήθηκαν αρχικά επαρκή στην αρχή της περιόδου θέρμανσης, αλλά οι ανησυχίες για την ισορροπία του εφοδιασμού στην περιοχή έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Την Παρασκευή, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κάνει άλμα στα 36,35 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

