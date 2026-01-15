Πώς «κλειδώνει» η έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένα σπίτια – οι προθεσμίες και οι παγίδες

Όσοι είχαν ασφαλίσει την κατοικία τους μέσα στο 2025 για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα μπορούν να «πιάσουν» έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ, αλλά με συγκεκριμένα βήματα και σφιχτές ημερομηνίες. Το βασικό είναι ότι δεν αρκεί να υπάρχει ασφαλιστήριο: πρέπει να γίνει και η σωστή αντιστοίχιση στην πλατφόρμα, ώστε η μείωση να περάσει στα εκκαθαριστικά.

Η πρώτη κρίσιμη προθεσμία είναι έως 16 Φεβρουαρίου 2026, οπότε οι ιδιοκτήτες πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω myProperty. Ακολουθεί δεύτερο «ραντεβού»: οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν περιθώριο έως 28 Φεβρουαρίου 2026 να κάνουν την αντιστοίχιση των αιτήσεων με τα συμβόλαια. Στη συνέχεια η ΑΑΔΕ εκδίδει τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ με ενσωματωμένη –όπου δικαιούται– τη μείωση.

Η διαδικασία γίνεται από την ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ, στη διαδρομή myPROPERTY > Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών. Εκεί φαίνονται τα ασφαλιστήρια που έχουν σταλεί από τις εταιρείες και ο ιδιοκτήτης καλείται να τα «δέσει» με το σωστό ακίνητο και το σωστό δικαίωμα (π.χ. πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία). Αν το σπίτι έχει περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, το θέμα θέλει προσοχή: πρέπει να δηλωθούν και οι ΑΦΜ των συνιδιοκτητών, γιατί αλλιώς μένει «ορφανή» η αντιστοίχιση και η έκπτωση μπορεί να μη φανεί όπως πρέπει.

Εδώ είναι και το σημείο που συνήθως δημιουργεί μπλέξιμο. Αν εσύ είσαι ο λήπτης της ασφάλισης, μπορείς είτε να συσχετίσεις το συμβόλαιο με το δικό σου δικαίωμα, είτε να δηλώσεις ότι το ασφαλιστήριο αφορά και άλλους συνιδιοκτήτες. Οι συνιδιοκτήτες/τρίτα πρόσωπα ενημερώνονται με email και πρέπει κι αυτοί να μπουν στην πλατφόρμα για να ολοκληρώσουν τη συσχέτιση με το δικό τους ποσοστό ή δικαίωμα. Αν αυτό δεν γίνει, υπάρχει κίνδυνος να «κολλήσει» η εικόνα και να χρειαστούν διορθώσεις.

Για όσους είχαν κάνει την ίδια διαδικασία και πέρσι, υπάρχει μια πρακτική διευκόλυνση: σε περιπτώσεις όπου οι ασφαλιστικές έχουν στείλει τα στοιχεία, η αίτηση μπορεί να εμφανιστεί προσυμπληρωμένη, με ανάκτηση δεδομένων από την προηγούμενη αίτηση και επικαιροποιημένες πληροφορίες από την εταιρεία. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε: χρειάζεται έλεγχος ότι το ακίνητο, τα τετραγωνικά και τα δικαιώματα «κουμπώνουν» σωστά.

Ένα ακόμη σημείο που δεν περνά απαρατήρητο είναι το ελάχιστο όριο ασφάλισης. Ειδικά για το 2026, η έκπτωση χορηγείται με βάση κατώφλι ασφάλισης 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Πρακτικά, για να θεωρείται επαρκώς ασφαλισμένη η κατοικία ώστε να μετρήσει για τη μείωση, το ασφαλισμένο κεφάλαιο πρέπει να καλύπτει αυτό το ελάχιστο ανά τ.μ. (και όχι να υπάρχει απλώς «μια ασφάλεια στο περίπου»).

