search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 12:07
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.01.2026 10:29

Έρχονται αυξήσεις ως και 50% σε 250 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ – Στα ύψη φρούτα, καφές και σοκολάτες

14.01.2026 10:29
rafia-super-market

Αυξήσεις… φωτιά έχουν ξεκινήσει στα σούπερ μάρκετ καθώς ήδη 500 κωδικοί προϊόντων έχουν αυξηθεί μέσα στον Ιανουάριο και έπονται και άλλες αυξήσεις σε άλλους 250 κωδικούς.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Απόστολο Ραυτόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, οι νέες αυξήσεις έρχονται μέσα στον μήνα που τρέχει και θα είναι από 4 ως και 50%!

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1 fm, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «μετά την κατάργηση του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους, μετά την κατάργηση των καλαθιών του νοικοκυριού, την κατάργηση -που δεν έγινε όπως είχε υποσχεθεί το υπουργείο -στο καλάθι των Χριστουγέννων όλα τα πράγματα έχουν πάρει την ανιούσα». 

Και πρόσθεσε: «Τις περισσότερες και τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε πολύ υψηλά μεγέθη έχουν τα προϊόντα πρώτης ανάγκης όπως είναι το κρέας όπου ο πληθωρισμός σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ μας δείχνει μια αύξηση 13,1%, τα φρούτα στο 10,6%, οι σοκολάτες 20%, ο καφές 20,9%. Υπάρχουν αυξήσεις μικρότερες στα ψάρια και στα γαλακτοκομικά και τ’ αυγά στο 4% και 4,4%. Επίσης στα ενοίκια υπάρχει μια πολύ βασική αύξηση στο 8,9%, τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί 11,9% και μια σειρά άλλα προϊόντα και υπηρεσίες».

Μας… πέρασε και η Βουλγαρία

Οπως είχε ο κ. Ραυτόπουλος, η Ελλάδα πλέον είναι στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης, καθώς μας ξεπέρασε και η Βουλγαρία…

«Υπάρχουν ήδη 500 κωδικοί προϊόντων οι οποίοι έχουν αυξηθεί μέσα στον Ιανουάριο και έπονται και άλλες αυξήσεις σε άλλους 250 κωδικούς προϊόντων  όπως αλλαντικά, γαλακτοκομικά, αναψυκτικά, μπύρες και άλλα τα οποία μέσα στον Ιανουάριο θα δούμε αυξήσεις από 4 έως και 50%. Αυτή τη στιγμή το υπουργείο Ανάπτυξης έχει όλους τους κωδικούς που θα αυξηθούν μέσα στον Ιανουάριο. Έχει μειωθεί ο ανταγωνισμός, έχουν γίνει πολλές συγχωνεύσεις, έχουν γίνει πάρα πολλές εξαγορές και συνεχίζουν και γίνονται τόσο σε αλυσίδες super market  όσο και σε βιομηχανίες τροφίμων. Αυτό σημαίνει μικρότερος ανταγωνισμός και έτσι ελέγχουνε περισσότερο οι βιομηχανίες τις τιμές που οι ίδιοι πουλάνε προς τις αλυσίδες των super market  αλλά και στην συνέχεια προς τους καταναλωτές» είπε, δίνοντας μία εικόνα της αγοράς.

Τόνισε ωστόσο πως δεν υπάρχει θέμα έλλειψης σε προϊόντα.

Τα θετικά και τα αρνητικά για τη συμφωνία Mercosur

Ερωτηθείς τι μπορεί να σημαίνει για τον Έλληνα καταναλωτή η συμφωνία της Mercosur, είπε πως έχει τα θετικά και τα αρνητικά της σημεία.

«Τα θετικά είναι για τις χώρες οι οποίες παράγουν βιομηχανικά και χημικά προϊόντα, αντιθέτως στις χώρες οι οποίες ζουν και υπάρχει ο πρωτογενής τομέας, η συμφωνία αυτή δεν είναι προς επ’ ωφελεία αντιθέτως είναι η μαύρη σελίδα. Ο μέσος όρος του αγροτικού ενεργού πληθυσμού στην Ευρώπη είναι 3,8%, στην Ελλάδα ο μέσος όρος του αγροτικού πληθυσμού είναι περίπου στο 12%. Επίσης στις χώρες της Λατινικής Αμερικής χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα-λιπάσματα τα οποία έχουν απαγορευτεί στην ΕΕ εδώ και 25 χρόνια».

Διαβάστε επίσης:

Επίδομα Παιδιού 2025: Τέλος χρόνου για την εκκαθαριστική δόση – Πότε κλείνει οριστικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21

ΚΕΦΙΜ: Το 2025 εργαστήκαμε 177 ημέρες για το κράτος, 2 ημέρες λιγότερες σε σχέση με το 2024

«Ανάσα» για τα χρέη στους δήμους – Υπαγωγή στον Εξωδικαστικό ακόμα και μετά από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Matthew- McConaughey
LIFESTYLE

Ο Matthew McConaughey κατοχυρώνει τον εαυτό του ως… «trademark» για να καταπολεμήσει τα deepfake

tsiaras_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Το μπαλάκι στους αγρότες πετάει ο Τσιάρας: «Η ευθύνη περνάει στην πλευρά τους» – Τρακτέρ στην Αθήνα η «πρόταση» Καρδίτσας και Νίκαιας

l;eros new
ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομείο Λέρου: Απλήρωτοι 80 συμβασιούχοι εργαζόμενοι – Ο Διοικητής υπέβαλλε την παραίτηση του

sillipsi_1908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ερέτρια: Χειροπέδες σε έξι ανήλικους για τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου

Το σίριαλ της Γροιλανδίας συνεχίζεται: Ο Τραμπ ανοίγει προξενείο στο νησί! - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η Ευρώπη ψάχνει συμβιβασμό με τον Τραμπ για τη Γροιλανδία – Τι σκέφτονται να του προτείνουν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klironomia diathiki
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος οι συγκρούσεις συγγενών, οι μακροχρόνιες κόντρες – Οι πέντε κρίσιμες αλλαγές

koutsoubas karystianou tsipras loverdos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε «Αρμαγεδδών» Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

ariel_kwnstantinidi
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 12:06
Matthew- McConaughey
LIFESTYLE

Ο Matthew McConaughey κατοχυρώνει τον εαυτό του ως… «trademark» για να καταπολεμήσει τα deepfake

tsiaras_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Το μπαλάκι στους αγρότες πετάει ο Τσιάρας: «Η ευθύνη περνάει στην πλευρά τους» – Τρακτέρ στην Αθήνα η «πρόταση» Καρδίτσας και Νίκαιας

l;eros new
ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομείο Λέρου: Απλήρωτοι 80 συμβασιούχοι εργαζόμενοι – Ο Διοικητής υπέβαλλε την παραίτηση του

1 / 3