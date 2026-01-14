Έρχονται αυξήσεις ως και 50% σε 250 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ – Στα ύψη φρούτα, καφές και σοκολάτες

Αυξήσεις… φωτιά έχουν ξεκινήσει στα σούπερ μάρκετ καθώς ήδη 500 κωδικοί προϊόντων έχουν αυξηθεί μέσα στον Ιανουάριο και έπονται και άλλες αυξήσεις σε άλλους 250 κωδικούς.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Απόστολο Ραυτόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, οι νέες αυξήσεις έρχονται μέσα στον μήνα που τρέχει και θα είναι από 4 ως και 50%!

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1 fm, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «μετά την κατάργηση του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους, μετά την κατάργηση των καλαθιών του νοικοκυριού, την κατάργηση -που δεν έγινε όπως είχε υποσχεθεί το υπουργείο -στο καλάθι των Χριστουγέννων όλα τα πράγματα έχουν πάρει την ανιούσα».

Και πρόσθεσε: «Τις περισσότερες και τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε πολύ υψηλά μεγέθη έχουν τα προϊόντα πρώτης ανάγκης όπως είναι το κρέας όπου ο πληθωρισμός σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ μας δείχνει μια αύξηση 13,1%, τα φρούτα στο 10,6%, οι σοκολάτες 20%, ο καφές 20,9%. Υπάρχουν αυξήσεις μικρότερες στα ψάρια και στα γαλακτοκομικά και τ’ αυγά στο 4% και 4,4%. Επίσης στα ενοίκια υπάρχει μια πολύ βασική αύξηση στο 8,9%, τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί 11,9% και μια σειρά άλλα προϊόντα και υπηρεσίες».

Μας… πέρασε και η Βουλγαρία

Οπως είχε ο κ. Ραυτόπουλος, η Ελλάδα πλέον είναι στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης, καθώς μας ξεπέρασε και η Βουλγαρία…

«Υπάρχουν ήδη 500 κωδικοί προϊόντων οι οποίοι έχουν αυξηθεί μέσα στον Ιανουάριο και έπονται και άλλες αυξήσεις σε άλλους 250 κωδικούς προϊόντων όπως αλλαντικά, γαλακτοκομικά, αναψυκτικά, μπύρες και άλλα τα οποία μέσα στον Ιανουάριο θα δούμε αυξήσεις από 4 έως και 50%. Αυτή τη στιγμή το υπουργείο Ανάπτυξης έχει όλους τους κωδικούς που θα αυξηθούν μέσα στον Ιανουάριο. Έχει μειωθεί ο ανταγωνισμός, έχουν γίνει πολλές συγχωνεύσεις, έχουν γίνει πάρα πολλές εξαγορές και συνεχίζουν και γίνονται τόσο σε αλυσίδες super market όσο και σε βιομηχανίες τροφίμων. Αυτό σημαίνει μικρότερος ανταγωνισμός και έτσι ελέγχουνε περισσότερο οι βιομηχανίες τις τιμές που οι ίδιοι πουλάνε προς τις αλυσίδες των super market αλλά και στην συνέχεια προς τους καταναλωτές» είπε, δίνοντας μία εικόνα της αγοράς.

Τόνισε ωστόσο πως δεν υπάρχει θέμα έλλειψης σε προϊόντα.

Τα θετικά και τα αρνητικά για τη συμφωνία Mercosur

Ερωτηθείς τι μπορεί να σημαίνει για τον Έλληνα καταναλωτή η συμφωνία της Mercosur, είπε πως έχει τα θετικά και τα αρνητικά της σημεία.

«Τα θετικά είναι για τις χώρες οι οποίες παράγουν βιομηχανικά και χημικά προϊόντα, αντιθέτως στις χώρες οι οποίες ζουν και υπάρχει ο πρωτογενής τομέας, η συμφωνία αυτή δεν είναι προς επ’ ωφελεία αντιθέτως είναι η μαύρη σελίδα. Ο μέσος όρος του αγροτικού ενεργού πληθυσμού στην Ευρώπη είναι 3,8%, στην Ελλάδα ο μέσος όρος του αγροτικού πληθυσμού είναι περίπου στο 12%. Επίσης στις χώρες της Λατινικής Αμερικής χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα-λιπάσματα τα οποία έχουν απαγορευτεί στην ΕΕ εδώ και 25 χρόνια».

Διαβάστε επίσης:

Επίδομα Παιδιού 2025: Τέλος χρόνου για την εκκαθαριστική δόση – Πότε κλείνει οριστικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21

ΚΕΦΙΜ: Το 2025 εργαστήκαμε 177 ημέρες για το κράτος, 2 ημέρες λιγότερες σε σχέση με το 2024

«Ανάσα» για τα χρέη στους δήμους – Υπαγωγή στον Εξωδικαστικό ακόμα και μετά από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης