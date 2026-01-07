search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

07.01.2026 09:30

Εφιάλτης πλέον το σούπερ μάρκετ: Αυξήσεις-φωτιά έως και 68% με την καλημέρα του νέου έτους

super_market_new

Με νέο κύμα ανατιμήσεων κάνει «ποδαρικό» το 2026 κάνει στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Παρά τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, οι πρώτες ημέρες του έτους φέρνουν σοκαριστικές αυξήσεις σε προϊόντα πρώτης ανάγκης, καθιστώντας το καθημερινό τραπέζι μια ακριβή υπόθεση.

Η πιο εντυπωσιακή και ανησυχητική άνοδος καταγράφεται στα ζυμαρικά, τα οποία παραδοσιακά αποτελούν τη βάση της διατροφής για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα. Η σύγκριση των τιμών μεταξύ Δεκεμβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026 αποκαλύπτει μια οδυνηρή πραγματικότητα:

• Τα μακαρόνια (σπαγγέτι), που τον προηγούμενο μήνα πωλούνταν προς 0,70€, εκτινάχθηκαν στα 1,18€, σημειώνοντας μια αδιανόητη αύξηση που ξεπερνά το 68%.

• Οι πέννες ακολούθησαν παρόμοια τροχιά, ανεβαίνοντας από το 1,01€ στα 1,57€, μια επιβάρυνση που αλλάζει άρδην τον προγραμματισμό των καταναλωτών.

• Ακόμη και το κριθαράκι, ένα προϊόν ευρείας κατανάλωσης, είδε την τιμή του να αυξάνεται από τα 0,93€ στα 1,13€.

Το γάλα στο στόχαστρο των ανατιμήσεων

Η ακρίβεια δεν έκανε εξαιρέσεις ούτε στα γαλακτοκομικά, πλήττοντας άμεσα τις οικογένειες με παιδιά. Το επώνυμο γάλα, που ήδη βρισκόταν σε υψηλά επίπεδα, ανέβηκε από το 1,49€ στα 1,74€.

Ακόμη και η καταφυγή στις οικονομικότερες λύσεις δεν προσφέρει πλέον ουσιαστική διέξοδο, καθώς το γάλα ιδιωτικής ετικέτας αυξήθηκε από τα 0,95€ στα 1,05€, σπάζοντας το ψυχολογικό φράγμα του ενός ευρώ.

Οικονομικές προεκτάσεις

Οι ανατιμήσεις αυτές αποδίδονται από την αγορά στο αυξημένο κόστος ενέργειας που μετακυλίεται από τη βιομηχανία, αλλά και στις συνεχιζόμενες αρρυθμίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ωστόσο, για τον πολίτη, η ουσία παραμένει η ίδια: η αγοραστική δύναμη συρρικνώνεται βίαια. Όταν βασικά είδη διατροφής αυξάνονται κατά 20%, 40% ή και 60% μέσα σε μόλις τριάντα ημέρες, ο κίνδυνος για την επισιτιστική ασφάλεια των ευάλωτων ομάδων γίνεται ορατός.

Το 2026 ξεκινά με την αγορά να βρίσκεται σε αναβρασμό και τους καταναλωτές να περιορίζουν ακόμη και τις πλέον βασικές αγορές τους. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για το αν οι τιμές αυτές θα σταθεροποιηθούν ή αν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παρατεταμένο ράλι ακρίβειας που θα απαιτήσει νέα, δραστικά μέτρα κρατικής παρέμβασης.

