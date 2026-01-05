ΟΠΕΚΑ: Πότε θα γίνει η επόμενη πληρωμή του Επιδόματος Παιδιού και του ΚΕΑ

Την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των επιδομάτων και παροχών από τον ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου θα καταβληθούν τα ποσά στους δικαιούχους, ενώ τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου.

Στις πληρωμές του Ιανουαρίου περιλαμβάνονται:

Επίδομα Παιδιού

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)

Επίδομα Στέγασης (Ενοικίου)

Επίδομα Γέννησης

Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα

Στεγαστική Συνδρομή

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων

Σύνταξη Υπερηλίκων

Επίδομα Παιδιού 2025 – Εκκαθαριστική δόση

Η εκκαθαριστική δόση του Επιδόματος Παιδιού για το 2025 θα καταβληθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, σε όσους έχουν υποβάλει και ολοκληρώσει επιτυχώς την αίτησή τους.Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ ή της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ, με χρήση κωδικών Taxisnet.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)

Η πληρωμή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για τον Ιανουάριο 2026 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, για όσους έχουν υποβάλει αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και αυτή έχει εγκριθεί. Υπενθυμίζεται ότι έχουν τεθεί σε ισχύ αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Επίδομα Στέγασης (Ενοικίου)

Το επίδομα ενοικίου για τον μήνα Ιανουάριο 2026 θα καταβληθεί επίσης την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στους δικαιούχους με εγκεκριμένη αίτηση έως το τέλος του 2025.

Προνοιακά και Διατροφικά Επιδόματα

Η καταβολή των προνοιακών και διατροφικών επιδομάτων για τον Ιανουάριο 2026 θα γίνει την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, μετά την έγκριση της σχετικής δαπάνης από το υπουργείο Εργασίας.

Επίδομα Γέννησης

Το επίδομα γέννησης θα πληρωθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου. Υπενθυμίζεται ότι, με τον νόμο 5092/2024, το ποσό του επιδόματος έχει αυξηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Διαβάστε επίσης:

ΑΑΔΕ: Eκτεταμένο σχέδιο 72.800 ελέγχων το 2026 και στροφή στους «έξυπνους» ελέγχους

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε αρχίζουν οι ευκαιρίες για αγορές σε χαμηλές τιμές

Ακίνητα: Η αγορά φρενάρει στα χαρτιά αλλά οι τιμές συνεχίζουν να ξεφεύγουν από εισοδήματα νοικοκυριών