ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε αρχίζουν οι ευκαιρίες για αγορές σε χαμηλές τιμές

Eurokinissi

Στις 12 Ιανουαρίου ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως τις 27 Φεβρουαρίου, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να αγοράσουν προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, οι καταναλωτές μπορούν να βρουν προσφορές σε ρούχα, παπούτσια και άλλα εποχικά προϊόντα, με χαμηλότερες τιμές, κάτι που βοηθάει τον προϋπολογισμό τους.

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις εκπτώσεις είναι προαιρετική. Όμως, όσα καταστήματα συμμετέχουν πρέπει να αναγράφουν σωστά την αρχική και τη μειωμένη τιμή και να μην χρησιμοποιούν παραπλανητικές προσφορές.

Επιπλέον, οι καταναλωτές προστατεύονται από τη νομοθεσία. Έχουν δικαίωμα σε αντικατάσταση ή επιστροφή προϊόντων σε περίπτωση ελαττώματος και προστασία από ψευδείς τιμές ή αθέμιτες πρακτικές.

