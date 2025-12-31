Φορολογικές δηλώσεις 2026 με το βλέμμα στην προσυμπλήρωση, τις προθεσμίες και τα πρόστιμα

Η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026 έχει ξεκινήσει πολύ πριν φτάσει η ώρα της υποβολής τους. Το μήνυμα προς εργοδότες, τράπεζες, δημόσιους φορείς και κάθε υπόχρεο διαβίβασης στοιχείων είναι σαφές: έως τις 27 Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχουν σταλεί στην εφορία όλα τα δεδομένα που αφορούν τα εισοδήματα του 2025. Μισθοί, συντάξεις, αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα, μερίσματα, τόκοι και δικαιώματα μπαίνουν έγκαιρα στη «γραμμή παραγωγής» των δηλώσεων.

Στόχος είναι οι δηλώσεις να εμφανίζονται όσο το δυνατόν πιο πλήρεις πριν καν ο φορολογούμενος συνδεθεί στο σύστημα. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στα μέσα Μαρτίου και ο αριθμός των προσυμπληρωμένων δηλώσεων προβλέπεται να αυξηθεί θεαματικά. Από περίπου 1,3 εκατομμύρια φέτος, ο στόχος ανεβαίνει στα 2 εκατομμύρια, με τη «λίστα» να μην περιορίζεται πλέον μόνο σε μισθωτούς και συνταξιούχους. Το σχέδιο μιλά για όλο και περισσότερες κατηγορίες φορολογουμένων που θα βλέπουν τα έντυπα σχεδόν έτοιμα.

Ήδη τα έντυπα Ε1 και Ε3, καθώς και οι δηλώσεις ΦΠΑ, προσυμπληρώνονται, ενώ το επόμενο βήμα είναι να μπει στο παιχνίδι και το Ε2 για τα εισοδήματα από ακίνητα. Μια κίνηση που παρουσιάζεται ως διευκόλυνση, αλλά στην πράξη γεννά και νέα ερωτήματα, καθώς τα εισοδήματα από μισθώσεις είναι παραδοσιακά από τα πιο «ευαίσθητα» σημεία των δηλώσεων.

Η διαδικασία αποστολής των ετήσιων ηλεκτρονικών αρχείων ξεκινά από τα μέσα Ιανουαρίου και συνοδεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις. Όλοι οι φορείς που διαβιβάζουν στοιχεία –εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, εταιρείες ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, ιδιωτικά σχολεία, νοσοκομεία– πρέπει πρώτα να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή ή επικαιροποίηση των στοιχείων τους στο ειδικό Μητρώο. Διαφορετικά, το πρόστιμο των 2.500 ευρώ περιμένει στη γωνία, ανεξαρτήτως αν το λάθος είναι τυπικό ή ουσιαστικό.

Κατά τα άλλα, το ημερολόγιο πληρωμών δεν αλλάζει. Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται έως τις 15 Ιουλίου και ο φόρος εισοδήματος θα εξοφλείται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται στο τέλος Ιουλίου. Διατηρούνται και οι εκπτώσεις για όσους επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση, με μεγαλύτερο όφελος για όσους υποβάλουν νωρίς τη δήλωσή τους.

Το μεγάλο στοίχημα, πάντως, δεν είναι οι ημερομηνίες αλλά η ποιότητα των προσυμπληρωμένων στοιχείων. Γιατί αν τα «έτοιμα» δεδομένα αποδειχθούν ελλιπή ή λανθασμένα, το βάρος θα επιστρέψει και πάλι στον φορολογούμενο και τον λογιστή του. Και τότε, αντί για διευκόλυνση, η προσυμπλήρωση κινδυνεύει να εξελιχθεί σε ακόμη έναν πονοκέφαλο, με διορθώσεις, τροποποιητικές δηλώσεις και… γνώριμη ταλαιπωρία.

Διαβάστε επίσης

Αυξήσεις στο νερό με την αρχή της χρονιάς – Τι ισχύει με τα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ από 1η Ιανουαρίου 2026

Βουνό οι φορολογικές υποχρεώσεις στο τέλος του έτους: Τι πρέπει να πληρωθεί και να δηλωθεί έως αύριο

Νέο κύμα αυξήσεων στα διόδια από την 1η Ιανουαρίου 2026