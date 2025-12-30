search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά

30.12.2025 07:30

Νέο κύμα αυξήσεων στα διόδια από την 1η Ιανουαρίου 2026

30.12.2025 07:30
aytokinita-diodia

Σε τροχιά ανατιμήσεων εισέρχονται οι βασικοί οδικοί άξονες της χώρας με την ανατολή του 2026, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος μετακίνησης για χιλιάδες επαγγελματίες και ιδιώτες οδηγούς. Οι αυξήσεις, που τίθενται σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 1ης Ιανουαρίου 2026, αποδίδονται κυρίως στην ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή των τελών, βάσει των συμβάσεων παραχώρησης.

Η «Ακτινογραφία» των Ανατιμήσεων

1. Αττική Οδός: Στοχευμένες Αυξήσεις

Στον πιο πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο της πρωτεύουσας, η αναπροσαρμογή αφορά έξι κατηγορίες οχημάτων. Αν και οι αυξήσεις μοιάζουν ονομαστικά μικρές, κυμαινόμενες από 0,05 έως 0,10 ευρώ ανά διέλευση, η συσσωρευτική επιβάρυνση για τους καθημερινούς χρήστες είναι υπολογίσιμη. Η διοίκηση του αυτοκινητοδρόμου ευθυγραμμίζει τα τέλη με τα νέα λειτουργικά κόστη, διατηρώντας ωστόσο τη δομή των εκπτωτικών προγραμμάτων για τους κατόχους πομποδεκτών.

2. Ολυμπία Οδός και Μορέας: Η Ετήσια Προσαρμογή

Παράλληλα, οι παραχωρησιούχοι της Ολυμπίας Οδού (Αθήνα – Πάτρα – Πύργος) και του Μορέα (Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα/Σπάρτη) ανακοίνωσαν τη δική τους νέα τιμολογιακή πολιτική. Εδώ, οι αλλαγές πηγάζουν από τον μαθηματικό τύπο αναπροσαρμογής που συνδέεται με τον δείκτη τιμών καταναλωτή.

Σημείωση: Οι οδηγοί που ταξιδεύουν προς την Πελοπόννησο θα κληθούν να καταβάλουν αυξημένα ποσά στους σταθμούς διοδίων της Ελευσίνας, του Ισθμού και των κεντρικών σταθμών της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας.

Οικονομικές Επιπτώσεις και Αντίκτυπος

Η αύξηση του κόστους των διοδίων δεν επηρεάζει μόνο τον οικογενειακό προϋπολογισμό, αλλά δημιουργεί και αλυσιδωτές αντιδράσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.

• Μεταφορικές Εταιρείες: Η αύξηση του κόστους ανά δρομολόγιο μετακυλίεται συχνά στην τελική τιμή των προϊόντων.

• Καθημερινοί Χρήστες: Οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν την Αττική Οδό για την πρόσβαση στην εργασία τους βλέπουν το μηνιαίο κόστος μετακίνησης να αυξάνεται σταθερά.

Οι παραχωρησιούχοι υπενθυμίζουν ότι τα έσοδα από τα διόδια είναι απαραίτητα για τη συντήρηση, την οδική ασφάλεια και την αποπληρωμή των δανείων κατασκευής των έργων. Ωστόσο, η χρονική συγκυρία των αυξήσεων, εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων, προκαλεί προβληματισμό στην αγορά.

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

danikas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Δανίκας και η «Χούντα των Αγροτών» (Video)

