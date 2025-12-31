Μπάλωμα με επιστροφή ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς της περιφέρειας

Μια ανάσα –έστω και καθυστερημένη– επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια και αναγκάζονται να πληρώνουν δεύτερο σπίτι για να κάνουν τη δουλειά τους. Περίπου 50.000 δημόσιοι λειτουργοί αναμένεται να λάβουν το 2026 επιστροφή έως τριών ενοικίων, στο πλαίσιο ρύθμισης που, όπως λέγεται, θα νομοθετηθεί στις αρχές του επόμενου έτους.

Το μέτρο έρχεται να απαντήσει –εκ των υστέρων– στο χρόνιο πρόβλημα της στέγασης όσων καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες σε απομακρυσμένες περιοχές. Εκεί όπου οι προκηρύξεις θέσεων συχνά μένουν άγονες, όχι λόγω έλλειψης επιστημόνων, αλλά επειδή το κόστος ζωής και ειδικά το κόστος στέγης καθιστούν την υπηρεσία οικονομικά ασύμφορη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 θα καταβληθεί αναδρομικά η επιστροφή ενός ενοικίου που αφορά τις μισθώσεις του 2024. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους θα ακολουθήσει η καταβολή δύο ακόμη ενοικίων, που αντιστοιχούν στις δαπάνες του 2025, όπως έχει ήδη προαναγγείλει η κυβέρνηση. Με άλλα λόγια, το 2026 θα είναι η χρονιά των… επιστροφών για τα ενοίκια του παρελθόντος.

Από εκεί και πέρα, η ρύθμιση αποκτά μόνιμο χαρακτήρα, προβλέποντας την επιστροφή δύο ενοικίων κάθε χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Δικαιούχοι είναι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης και έχουν μισθώσει κατοικία στον τόπο εργασίας τους, δηλαδή πληρώνουν από την τσέπη τους για να μπορούν να πάνε στη δουλειά τους.

Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης φτάνει τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Υπάρχει, ωστόσο, «ταβάνι», καθώς το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης μίσθωσης, όπως αυτή έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ. Για να λάβει κάποιος το μέγιστο ποσό, το μηνιαίο ενοίκιο θα πρέπει να ξεπερνά τα 800 ευρώ και να καταβάλλεται για ολόκληρο το έτος –κάτι που σε πολλές τουριστικές ή νησιωτικές περιοχές είναι πλέον ο κανόνας.

Βασική προϋπόθεση είναι η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο υπηρεσίας του δικαιούχου. Η επιστροφή του ενός ενοικίου για το 2024 θα γίνει αυτόματα, χωρίς αίτηση, με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.

Για τη διπλή επιστροφή ενοικίου του 2025, που θα πληρωθεί τον Νοέμβριο του 2026, απαιτείται να έχει δηλωθεί κανονικά το μισθωτήριο στην ΑΑΔΕ και ο σχετικός αριθμός να έχει περαστεί στη φορολογική δήλωση. Σε περιπτώσεις αλλαγών στη μίσθωση, αρκεί να έχει δηλωθεί η τελευταία ενεργή σύμβαση, ενώ όπου υπάρχουν κενά, η ΑΑΔΕ θα προχωρά σε διασταυρώσεις μέσω των στοιχείων παροχής ρεύματος.

Το ερώτημα, βέβαια, παραμένει αν η επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο αρκεί για να λύσει το πρόβλημα ή απλώς το «μπαλώνει». Γιατί όσο τα ενοίκια στην περιφέρεια –και ειδικά σε τουριστικές περιοχές– συνεχίζουν να ανεβαίνουν ανεξέλεγκτα, γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβά το τίμημα της δημόσιας υπηρεσίας. Και τα ενοίκια που επιστρέφονται μπορεί να λειτουργούν ως ανάσα, αλλά δύσκολα καλύπτουν τη συνολική ασφυξία.

