Τέλος στην «ανάσα» μεταξύ των δόσεων: Πώς ο ΕΝΦΙΑ του 2026 γίνεται μόνιμο μηνιαίο έξοδο

Μια σημαντική ανατροπή στον προγραμματισμό των ελληνικών νοικοκυριών φέρνει το 2026, καθώς ο ΕΝΦΙΑ αλλάζει πρόσωπο και μετατρέπεται σε έναν φόρο που θα μας συνοδεύει κάθε μήνα, όλο το χρόνο.

Η κυβερνητική απόφαση να «σπάσει» ο φόρος σε 12 δόσεις μπορεί να ακούγεται ως διευκόλυνση, στην πραγματικότητα όμως δημιουργεί έναν αέναο κύκλο πληρωμών που δεν αφήνει περιθώρια για οικονομική ανάσα.

Το «στοίχημα» του Φεβρουαρίου

Η μεγάλη διαφορά ξεκινά από την ταχύτητα της ΑΑΔΕ. Ξεχάστε τις εκκαθαρίσεις που γίνονταν την άνοιξη ή το καλοκαίρι. Το 2026, τα ειδοποιητήρια για περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα αναρτηθούν στο myAADE μέσα στον Φεβρουάριο. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν καταβάλει την πρώτη δόση. Η στρατηγική είναι ξεκάθαρη: ο ΕΝΦΙΑ πρέπει να εισπράττεται παράλληλα με το τρέχον έτος, ώστε το Δημόσιο να έχει σταθερή ροή εσόδων (περίπου 2,3 δισ. ευρώ συνολικά).

Ποιοι θα δουν «κούρεμα» στο λογαριασμό;

Παρά τη μονιμότητα των δόσεων, υπάρχουν κατηγορίες που θα βγουν κερδισμένες. Τα νούμερα λένε την αλήθεια:

• Οι ασφαλισμένοι: Περίπου 400.000 ιδιοκτήτες που έχουν φροντίσει να ασφαλίσουν τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές θα δουν την έκπτωσή τους να διπλασιάζεται, φτάνοντας το 20%. Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα της Πολιτείας προς την ιδιωτική ασφάλιση.

• Οι κάτοικοι μικρών χωριών: Για πρώτη φορά, σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων, ο φόρος μειώνεται στο μισό (50%), με την προοπτική να μηδενιστεί τελείως το 2027. Πρόκειται για μια προσπάθεια στήριξης της περιφέρειας που αφορά χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες.

Η παγίδα του Ε9 και το «κλειδί» της διόρθωσης

Προσοχή όμως: το νέο μοντέλο απαιτεί και μεγαλύτερη συνέπεια από τον πολίτη. Η 31η Ιανουαρίου 2026 είναι η καταληκτική ημερομηνία για τυχόν διορθώσεις στο Ε9. Αν κάποιος ξέχασε να δηλώσει μια αλλαγή στα τετραγωνικά ή τον όροφο, το σύστημα θα τον χρεώσει με βάση τα παλιά στοιχεία και η διαδικασία επιστροφής ή συμψηφισμού θα είναι χρονοβόρα.

Στην πράξη, από το 2026 και μετά, η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ θα θυμίζει περισσότερο μια συνδρομή ή έναν λογαριασμό κοινής ωφέλειας. Μόλις θα πληρώνουμε τη 12η δόση του ενός έτους (τον Φεβρουάριο), θα βγαίνει αμέσως το νέο εκκαθαριστικό για την 1η δόση του επόμενου.

