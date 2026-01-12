Νέος γύρος συγκέντρωσης στα σούπερ μάρκετ με εξαγορές που αλλάζουν ριζικά τον χάρτη αγοράς τροφίμων

Σε φάση νέας συγκέντρωσης εισέρχεται το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, καθώς οι πιέσεις στο κόστος και οι απαιτήσεις κλίμακας επιταχύνουν τις εξελίξεις. Ο κλάδος, που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε διαρκή αναδιάρθρωση, φαίνεται να οδεύει σε έναν ακόμη κύκλο εξαγορών και συγχωνεύσεων, με τους ισχυρότερους παίκτες να ενισχύουν τη θέση τους και τους μικρότερους να καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους.

Η τάση συγκέντρωσης δεν είναι καινούργια, ωστόσο πλέον αποκτά χαρακτηριστικά μονόδρομου. Η εκτίναξη των λειτουργικών εξόδων – από την ενέργεια και τα ενοίκια μέχρι τα μεταφορικά και το κόστος προσωπικού – περιορίζει τα περιθώρια αντοχής, ιδίως για τις μικρομεσαίες αλυσίδες. Σε αυτό το περιβάλλον, η επίτευξη οικονομιών κλίμακας και συνεργειών μέσω εξαγορών θεωρείται βασικό εργαλείο για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την ίδια την επιβίωση.

Η πρόσφατη συμφωνία για την εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Διαμαντής Μασούτης επιβεβαιώνει αυτή τη δυναμική. Το deal, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες στον κλάδο, οδηγεί στη δημιουργία ενός σχήματος με σωρευτικό τζίρο που προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ και με ένα εκτεταμένο δίκτυο περίπου 1.200 καταστημάτων σε όλη τη χώρα. Η νέα εταιρική οντότητα τοποθετείται πλέον με αξιώσεις στο «πάνω ράφι» της αγοράς, διεκδικώντας θέση ανάμεσα στους τρεις μεγαλύτερους παίκτες του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων.

Σήμερα, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός διαθέτει δίκτυο περίπου 890 καταστημάτων, οκτώ κέντρα διανομής και περισσότερους από 3.700 εργαζόμενους, ενώ η Δ. Μασούτης, με ιστορία μισού αιώνα, λειτουργεί σχεδόν 400 καταστήματα και απασχολεί περίπου 10.000 εργαζόμενους. Η ένωση των δύο δημιουργεί κρίσιμη μάζα, τόσο σε επίπεδο γεωγραφικής κάλυψης όσο και σε διαπραγματευτική ισχύ απέναντι στους προμηθευτές.

Την ίδια στιγμή, όμως, η πορεία συγκέντρωσης δεν είναι χωρίς εμπόδια. Το 2025 έκλεισε με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συμφωνίας που δεν ολοκληρώθηκε: την αποτυχημένη προσέγγιση μεταξύ του ομίλου AVE και της αλυσίδας Bazaar. Η μη επίτευξη τελικής συμφωνίας ανέδειξε ότι, παρά την έντονη κινητικότητα, δεν ευδοκιμούν όλες οι προσπάθειες σύμπραξης, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν διαφορές στην αποτίμηση ή στη στρατηγική κατεύθυνση.

Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το μέτωπο των μελλοντικών εξαγορών από τους μεγάλους του κλάδου. Ο ηγέτης της αγοράς, ο όμιλος Σκλαβενίτης, παρακολουθεί συστηματικά εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων, με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. Η επέκταση εκτός Ελλάδας βρίσκεται σε στάδιο μελέτης, καθώς προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση ενός εκτεταμένου επενδυτικού κύκλου στο εσωτερικό.

Αντίστοιχα, η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να εξετάζει ευκαιρίες, κυρίως μέσω μεμονωμένων καταστημάτων ή μικρών τοπικών αλυσίδων, εστιάζοντας σε περιοχές όπως η Βόρεια Ελλάδα, η Κρήτη και τα νησιά. Το μοντέλο των στοχευμένων εξαγορών και της ένταξης στο δίκτυο franchise παραμένει βασικός άξονας ανάπτυξης. Από την πλευρά της, η METRO ΑΕΒΕ (My market) διατηρεί επιλεκτική στάση, δίνοντας προτεραιότητα στη χρηματοοικονομική υγεία και αποφεύγοντας κινήσεις που βασίζονται σε υπερβολικό δανεισμό.

Συνολικά, το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων στην Ελλάδα φαίνεται να κατευθύνεται προς ένα πιο «σφιχτό» μοντέλο, με λιγότερους αλλά ισχυρότερους παίκτες. Αν και ο αριθμός των μικρών αλυσίδων δύσκολα θα μηδενιστεί, όλα δείχνουν ότι η επόμενη διετία θα επιταχύνει την αναδιάταξη του χάρτη. Σε μια αγορά όπου το κόστος παραμένει υψηλό και τα περιθώρια κέρδους πιεσμένα, το μέγεθος και η αντοχή αναδεικνύονται σε καθοριστικούς παράγοντες για την επόμενη ημέρα.

Διαβάστε επίσης

Η Softweb εξαγοράζει το 51% της Alphabit ενισχύοντας τον πυλώνα κυβερνοασφάλειας του Ομίλου

Η UniCredit αυξάνει στο 29,8% τη συμμετοχή της στην AlphaBank

IRIS: Νέα όρια συναλλαγών από 15 Ιανουαρίου 2026 και ευρωπαϊκή επέκταση πληρωμών για πολίτες και επιχειρήσεις