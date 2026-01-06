search
06.01.2026 06:45

Η UniCredit αυξάνει στο 29,8% τη συμμετοχή της στην AlphaBank

06.01.2026 06:45
unicredit

Η UniCredit ενισχύει σημαντικά την παρουσία της στην Alpha Bank, αυξάνοντας το ποσοστό που κατέχει άμεσα στην ελληνική τράπεζα σε περίπου 29,8%, μαζί με τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιταλικού τραπεζικού ομίλου, η αύξηση αυτή προέκυψε μετά τη μετατροπή της συμμετοχής που διατηρούσε μέχρι σήμερα μέσω χρηματοοικονομικών προϊόντων σε κανονικές μετοχές της Alpha Bank. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μετά τη λήψη όλων των απαραίτητων νομικών και κανονιστικών εγκρίσεων.

Η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής της UniCredit να ενισχύσει τη θέση της στην ελληνική τραπεζική αγορά, στην οποία έχει τοποθετηθεί σταδιακά τα τελευταία χρόνια. Με το νέο ποσοστό, η UniCredit καθίσταται ένας από τους βασικούς μετόχους της Alpha Bank, αποκτώντας αυξημένο ρόλο σε επίπεδο μετοχικής παρουσίας και επιρροής.

Η αύξηση της συμμετοχής δεν συνοδεύεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, από αλλαγές στη διοίκηση της Alpha Bank, ωστόσο επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του ιταλικού ομίλου για τη μακροπρόθεσμη πορεία και τις προοπτικές της ελληνικής τράπεζας.

