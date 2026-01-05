Αλλαγή διοίκησης στον Όμιλο Ιατρικό Αθηνών με ανάληψη ηγεσίας από τη δεύτερη γενιά της οικογένειας

Σημαντικές αλλαγές στη διοικητική του δομή γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό ο Ιατρικό Αθηνών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του Ομίλου σε νέα εποχή ηγεσίας.

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 2 Ιανουαρίου 2026, ο Γεώργιος Αποστολόπουλος υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου, μεταβιβάζοντας την ευθύνη της καθημερινής διοίκησης και της στρατηγικής ανάπτυξης στους δύο γιους του. Την προεδρία του Δ.Σ. αναλαμβάνει ο Βασίλης Αποστολόπουλος, ενώ καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο Χρήστος Αποστολόπουλος.

Μετά την ανασυγκρότηση, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με Αντιπρόεδρο τον Δρ. Αθανάσιο Ασκητή, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ενώ στη σύνθεσή του συμμετέχουν εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Η θητεία του Δ.Σ. έχει οριστεί έως τις 26 Ιουνίου 2028, με τις Επιτροπές του Συμβουλίου να παραμένουν αμετάβλητες.

Στο πλαίσιο της μετάβασης, το Διοικητικό Συμβούλιο απένειμε στον Δρ. Γεώργιο Αποστολόπουλο τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη συμβολή του στη διαμόρφωση και ανάπτυξη του Ομίλου.

Παράλληλα, από τις 2 Ιανουαρίου 2026, ο ιδρυτής του Ιατρικού Αθηνών συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά ως ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος, υποστηρίζοντας τη διοικητική ομάδα στην υλοποίηση των στρατηγικών αποφάσεων και αναφερόμενος στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η εταιρεία, στην ανακοίνωσή της, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον Δρ. Αποστολόπουλο για την προσφορά άνω των τεσσάρων δεκαετιών, τόσο στην επιχειρηματική ανάπτυξη του Ομίλου όσο και στη συνολική αναβάθμιση του κλάδου της υγείας στην Ελλάδα, με αναγνώριση και σε διεθνές επίπεδο.

