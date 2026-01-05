search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 10:13
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 08:45

Αλλαγή διοίκησης στον Όμιλο Ιατρικό Αθηνών με ανάληψη ηγεσίας από τη δεύτερη γενιά της οικογένειας

05.01.2026 08:45
iatriko athinwn

Σημαντικές αλλαγές στη διοικητική του δομή γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό ο Ιατρικό Αθηνών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του Ομίλου σε νέα εποχή ηγεσίας.

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 2 Ιανουαρίου 2026, ο Γεώργιος Αποστολόπουλος υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου, μεταβιβάζοντας την ευθύνη της καθημερινής διοίκησης και της στρατηγικής ανάπτυξης στους δύο γιους του. Την προεδρία του Δ.Σ. αναλαμβάνει ο Βασίλης Αποστολόπουλος, ενώ καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο Χρήστος Αποστολόπουλος.

Μετά την ανασυγκρότηση, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με Αντιπρόεδρο τον Δρ. Αθανάσιο Ασκητή, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ενώ στη σύνθεσή του συμμετέχουν εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Η θητεία του Δ.Σ. έχει οριστεί έως τις 26 Ιουνίου 2028, με τις Επιτροπές του Συμβουλίου να παραμένουν αμετάβλητες.

Στο πλαίσιο της μετάβασης, το Διοικητικό Συμβούλιο απένειμε στον Δρ. Γεώργιο Αποστολόπουλο τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη συμβολή του στη διαμόρφωση και ανάπτυξη του Ομίλου.

Παράλληλα, από τις 2 Ιανουαρίου 2026, ο ιδρυτής του Ιατρικού Αθηνών συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά ως ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος, υποστηρίζοντας τη διοικητική ομάδα στην υλοποίηση των στρατηγικών αποφάσεων και αναφερόμενος στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η εταιρεία, στην ανακοίνωσή της, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον Δρ. Αποστολόπουλο για την προσφορά άνω των τεσσάρων δεκαετιών, τόσο στην επιχειρηματική ανάπτυξη του Ομίλου όσο και στη συνολική αναβάθμιση του κλάδου της υγείας στην Ελλάδα, με αναγνώριση και σε διεθνές επίπεδο.

Διαβάστε επίσης:

Μπάλωμα με επιστροφή ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς της περιφέρειας

Τέλος στην «ανάσα» μεταξύ των δόσεων: Πώς ο ΕΝΦΙΑ του 2026 γίνεται μόνιμο μηνιαίο έξοδο

Φορολογικές δηλώσεις 2026 με το βλέμμα στην προσυμπλήρωση, τις προθεσμίες και τα πρόστιμα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
good-job-nicky-new
LIFESTYLE

Good Job Nicky για Γιάννη Πάριο: «Κουβαλάω τον θρύλο, θέλω να τιμήσω τη χώρα όπως την τίμησε και ο ίδιος» (Video)

agrotes-xmas234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγρότες, λαϊκές αγορές και ένστολοι: Μπροστά σε μέτωπο δυσαρέσκειας η κυβέρνηση – Έρχονται πρόστιμα για τα μπλόκα

thanasis-kondogewrgis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κοντογεώργης: Ένας χρόνος χωρίς τον Κώστα Σημίτη

skylos_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 67χρονου που οδηγούσε με σκύλο δεμένο έξω από το αυτοκίνητο, κρατώντας τον από το λουρί!

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έβαλε φωτιά στο σπίτι της και προκάλεσε φθορές σε δύο οχήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

patra 31xronos
ΕΛΛΑΔΑ

Φονικός ξυλοδαρμός 31χρονου στην Πάτρα: Επτά οι δράστες, ταυτοποιήθηκαν οι τρεις - Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 10:13
good-job-nicky-new
LIFESTYLE

Good Job Nicky για Γιάννη Πάριο: «Κουβαλάω τον θρύλο, θέλω να τιμήσω τη χώρα όπως την τίμησε και ο ίδιος» (Video)

agrotes-xmas234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγρότες, λαϊκές αγορές και ένστολοι: Μπροστά σε μέτωπο δυσαρέσκειας η κυβέρνηση – Έρχονται πρόστιμα για τα μπλόκα

thanasis-kondogewrgis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κοντογεώργης: Ένας χρόνος χωρίς τον Κώστα Σημίτη

1 / 3