IRIS: Νέα όρια συναλλαγών από 15 Ιανουαρίου 2026 και ευρωπαϊκή επέκταση πληρωμών για πολίτες και επιχειρήσεις

Από τις 15 Ιανουαρίου 2026, το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS περνά σε νέο καθεστώς λειτουργίας, με αυξημένα όρια συναλλαγών που επηρεάζουν τόσο τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών όσο και τις πληρωμές προς επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις.

Η διεύρυνση των ορίων έρχεται σε μια περίοδο έντονης στροφής των πολιτών στις άμεσες ηλεκτρονικές πληρωμές. Περισσότεροι από 4,25 εκατ. χρήστες αξιοποιούν ήδη την υπηρεσία IRIS P2P, με ημερήσιες συναλλαγές που ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ. Μέχρι το τέλος του 2025 εκτιμάται ότι ο αριθμός των συναλλαγών θα φτάσει τα 120 εκατομμύρια, με συνολική αξία περίπου 11 δισ. ευρώ.

Αυξημένα ημερήσια και μηνιαία όρια

Με την ενεργοποίηση των νέων ρυθμίσεων, το ημερήσιο όριο για μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων (P2P) αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, ενώ στο ίδιο επίπεδο διαμορφώνεται και το ημερήσιο όριο για πληρωμές προς επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις (P2B). Παράλληλα, το μηνιαίο συνολικό όριο για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών ανέρχεται στα 5.000 ευρώ.

Για τις εμπορικές συναλλαγές μέσω IRIS προς επαγγελματίες δεν τίθεται μηνιαίο πλαφόν, διατηρώντας την ευελιξία του συστήματος για επαγγελματική χρήση. Τα νέα όρια καθιστούν την υπηρεσία πιο λειτουργική για καθημερινές ανάγκες, αντικαθιστώντας σε πολλές περιπτώσεις τις παραδοσιακές τραπεζικές μεταφορές και τις πληρωμές με κάρτα.

Οφέλη για πολίτες και επαγγελματίες

Για τους πολίτες, η αλλαγή μεταφράζεται σε δυνατότητα αποστολής μεγαλύτερων ποσών σε φίλους, συγγενείς ή συνεργάτες και σε άμεση εξόφληση επαγγελματικών υπηρεσιών μέσω mobile banking. Για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα αυξημένα όρια συνεπάγονται ταχύτερη είσπραξη και ενίσχυση της ρευστότητας, ιδιαίτερα σε συναλλαγές μικρού και μεσαίου ύψους.

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση του IRIS είναι υποχρεωτική για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις από το προηγούμενο έτος. Σήμερα είναι εγγεγραμμένα στην υπηρεσία περίπου 582.000 ΑΦΜ, ενώ από την αρχή του 2026 η αξία των συναλλαγών έχει ήδη φτάσει τα 170 εκατ. ευρώ.

Άνοιγμα προς την Ευρώπη

Παράλληλα με τις αλλαγές στα όρια, προχωρά και η διασύνδεση του IRIS με ευρωπαϊκές πλατφόρμες άμεσων πληρωμών, στο πλαίσιο των δικτύων EuroPA και EPI. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για διασυνοριακές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2026, αρχικά για πληρωμές μεταξύ ιδιωτών.

Το ευρωπαϊκό σχήμα ξεκινά με τη συμμετοχή 10 χωρών και περίπου 100 εκατ. χρηστών. Με την ένταξη των χρηστών του IRIS, η συνολική βάση αναμένεται να ξεπεράσει τα 105 εκατ. σε αγορές όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Η ελληνική συμμετοχή προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στρατηγική προτεραιότητα της ΔΙΑΣ είναι η διασύνδεση επιτυχημένων account-to-account συστημάτων, όπως το IRIS, με αντίστοιχα ευρωπαϊκά σχήματα, δημιουργώντας ένα ευρύτερο δίκτυο άμεσων πληρωμών. Η κατεύθυνση αυτή ενισχύει τον ρόλο της ελληνικής πλατφόρμας στη μετάβαση προς ένα πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον συναλλαγών, όπου το κινητό τηλέφωνο εξελίσσεται στο βασικό μέσο πληρωμής.

Διαβάστε επίσης:

Μπάλωμα με επιστροφή ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς της περιφέρειας

Τέλος στην «ανάσα» μεταξύ των δόσεων: Πώς ο ΕΝΦΙΑ του 2026 γίνεται μόνιμο μηνιαίο έξοδο

Φορολογικές δηλώσεις 2026 με το βλέμμα στην προσυμπλήρωση, τις προθεσμίες και τα πρόστιμα