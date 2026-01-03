Ρεκόρ επιβατικής κίνησης το 2025 για το Ελ Βενιζέλος με 34 εκατομμύρια ταξιδιώτες διεθνών πτήσεων

Με ιστορικά υψηλές επιδόσεις σε επιβάτες και πτήσεις έκλεισε το 2025 για τον Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία του αεροδρομίου. Η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 6,5% σε σχέση με το 2024, αγγίζοντας τα 34 εκατομμύρια επιβάτες, σύμφωνα με όσα ανέφερε η Ιωάννα Παπαδοπούλου.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη έπαιξε η διεθνής δραστηριότητα, η οποία λειτούργησε ως βασικός μοχλός ανόδου. Οι πτήσεις εξωτερικού κατέγραψαν αύξηση περίπου 9%, ενώ οι επιβάτες διεθνών δρομολογίων ενισχύθηκαν κατά 8%, με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία να αποτελούν τις κορυφαίες αγορές για την Αθήνα.

Θετικό πρόσημο εμφάνισε και η εσωτερική αγορά, αν και με πιο ήπιους ρυθμούς. Οι επιβάτες εσωτερικού αυξήθηκαν κατά περίπου 2% και οι πτήσεις κατά 1%, εξέλιξη που αποδίδεται στη σταδιακή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην ενίσχυση της Αθήνας ως city-break προορισμού, αλλά και ως κόμβου για την Ανατολική Μεσόγειο.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη διεύρυνση του αεροπορικού δικτύου. Από το 2026 δρομολογούνται απευθείας συνδέσεις με την Ινδία, μέσω της IndiGo και της Aegean Airlines, ενώ ενισχύονται περαιτέρω τα δρομολόγια από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Βόρεια Ευρώπη. Παράλληλα, ελληνικές αεροπορικές εταιρείες προσθέτουν νέους προορισμούς, ενδυναμώνοντας το αποτύπωμα της Αθήνας στο διεθνές δίκτυο.

Για το 2026, οι προτεραιότητες του αεροδρομίου εστιάζουν στη μείωση της εποχικότητας, στη σταθεροποίηση των ώριμων αγορών και στη διείσδυση σε υπερπόντιες αγορές, με παράλληλη ενίσχυση της βιωσιμότητας του προορισμού. Στο πεδίο αυτό, ο ΔΑΑ έχει ήδη επιτύχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα από το 2016, ενώ το έργο ROUTE 2025 ολοκληρώθηκε με τη λειτουργία του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού σταθμού αυτοπαραγωγής σε ελληνικό αεροδρόμιο.

Την ίδια στιγμή, προχωρούν επενδύσεις σε νέες υποδομές, όπως ο πολυώροφος χώρος στάθμευσης και ο νέος βορειοδυτικός χώρος στάθμευσης αεροσκαφών, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Σε διοικητικό επίπεδο, το 2025 σηματοδοτεί και αλλαγή σκυτάλης, με τον Γιώργο Καλλιμασιά να αναλαμβάνει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, καλούμενος να συνεχίσει τη δυναμική πορεία του μεγαλύτερου αεροπορικού κόμβου της χώρας.

