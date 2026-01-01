search
01.01.2026

Ολοκληρώνεται η πλήρης εξαγορά της D.D. SYNERGY από τον όμιλο Qualco με 3,5 εκατ. ευρώ

qualco

Ένα ακόμη βήμα στην ενίσχυση της παρουσίας του στον χώρο των επιχειρηματικών λογισμικών και των λύσεων SAP πραγματοποιεί ο όμιλος Qualco Group Α.Ε., ολοκληρώνοντας την πλήρη εξαγορά της D.D. SYNERGY Α.Ε.. Η συναλλαγή αφορά την απόκτηση του εναπομείναντος μειοψηφικού ποσοστού 49,9% έναντι τιμήματος 3,5 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η εταιρεία να περνά πλέον εξ ολοκλήρου στον έλεγχο του ομίλου.

Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε από την Qualco Α.Ε., εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και ανακοινώθηκε επισήμως στο πλαίσιο των υποχρεώσεων διαφάνειας που προβλέπει η χρηματιστηριακή και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2024 είχε προηγηθεί η απόκτηση του πλειοψηφικού ποσοστού 50,01%, κίνηση που είχε σηματοδοτήσει την έναρξη της στρατηγικής σύμπλευσης των δύο πλευρών.

Η D.D. SYNERGY, με έτος ίδρυσης το 1999, συγκαταλέγεται σήμερα στους ισχυρότερους SAP business partners στην Ελλάδα, παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις σε επιχειρήσεις τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό. Η πλήρης ενσωμάτωσή της στο οικοσύστημα του ομίλου Qualco εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τις δυνατότητες ανάληψης σύνθετων τεχνολογικών έργων και θα επιταχύνει την ανάπτυξη νέων προϊοντικών λύσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, η κίνηση αυτή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που στοχεύει στη δημιουργία ισχυρών συνεργειών μεταξύ των εταιρειών του ομίλου, αλλά και στη διεύρυνση της παρουσίας του σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η πλήρης εξαγορά αναμένεται να επιτρέψει πιο ευέλικτη λήψη αποφάσεων, καλύτερο συντονισμό των επενδύσεων και ταχύτερη αξιοποίηση τεχνογνωσίας και ανθρώπινου δυναμικού.

Η συναλλαγή αποτελεί μέρος του στρατηγικού πλάνου που είχε παρουσιαστεί κατά την είσοδο του ομίλου Qualco στο Χρηματιστήριο Αθηνών και, σύμφωνα με την εταιρεία, θέτει τις βάσεις για τα επόμενα βήματα οργανικής και ανόργανης ανάπτυξης, σε μια περίοδο που η ζήτηση για ολοκληρωμένες ψηφιακές και ERP λύσεις παραμένει ισχυρή τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

