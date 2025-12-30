search
BUSINESS

30.12.2025

Η Chicago-style Deep Dish Pizza της l’artigiano επιστρέφει στο μενού σε limited edition

30.12.2025
chicago pizza

Η Chicago-style Deep Dish Pizza επιστρέφει στο μενού της l’artigiano, σε limited edition εκδοχή, επαναφέροντας μια πίτσα που ξεχώρισε για τον πληθωρικό χαρακτήρα και τη διαφορετική φιλοσοφία της.

Πρόκειται για την αυθεντική deep dish πίτσα ταψιού, με βουτυράτη ζύμη, πλούσιες στρώσεις υλικών και έντονο comfort προφίλ, η οποία διατίθεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε τρεις γεύσεις: Margherita, Pepperoni και Carbonara.

Στην Deep Dish Margherita, η βάση γεμίζει με κρέμα τυριών από παρμεζάνα, μοτσαρέλα και γκούντα, δημιουργώντας πυκνή υφή και ένταση. Η σάλτσα ντομάτας με αρωματικά μυρωδικά και η παρμεζάνα στην επιφάνεια ολοκληρώνουν μια ισορροπημένη και βαθιά γευστική εκδοχή της κλασικής συνταγής.

Η Deep Dish Carbonara κινείται σε πιο πλούσια γευστικά μονοπάτια. Η χαρακτηριστική ζύμη συνδυάζεται με κρέμα τυριών στη βάση, ενώ στην κορυφή προστίθεται βελούδινη κρέμα carbonara με αβγό και καπνιστό μπέικον. Η παρμεζάνα δένει τα υλικά, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα γεμάτη και χορταστική πρόταση.

Η Deep Dish Pepperoni απευθύνεται σε όσους αναζητούν πιο έντονες γεύσεις. Στη βάση συναντάται η κρέμα τυριών, ακολουθεί σάλτσα ντομάτας με μυρωδικά και τριπλό pepperoni, που προσδίδει χαρακτήρα και ένταση, με την παρμεζάνα να ολοκληρώνει το αποτέλεσμα.

Ακόμη και ο τρόπος σερβιρίσματος ακολουθεί τη φιλοσοφία της deep dish πίτσας, καθώς παραδίδεται άκοπη, ώστε να διατηρούνται η υφή και οι στρώσεις των υλικών μέχρι την τελευταία μπουκιά.

Η Chicago-style πίτσα της l’artigiano ψήνεται αργά, δίνοντας έμφαση στη ζύμη και στη σωστή ανάδειξη των τυριών και των υλικών. Απευθύνεται σε όσους αντιμετωπίζουν την πίτσα ως εμπειρία και όχι απλώς ως γρήγορη επιλογή φαγητού.

Με την επιστροφή της limited edition Deep Dish, η αλυσίδα επαναφέρει στο προσκήνιο μια διαφορετική πρόταση πίτσας, που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα και απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένταση, πληρότητα και comfort χαρακτήρα — πριν αποσυρθεί ξανά από το μενού.

