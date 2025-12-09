H πίτσα και η μακαρονάδα πολιτιστικός θησαυρός της Ιταλίας σύμφωνα με την UNESCO

Η ιταλική κουζίνα, που ήδη αποθεώνεται σε όλο τον κόσμο, ετοιμάζεται για μια νέα διάκριση: Την επίσημη αναγνώρισή της ως πολιτιστικού θησαυρού από την υπηρεσία του ΟΗΕ για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό, δηλαδή την UNESCO.

Μια προκαταρκτική αξιολόγηση της UNESCO ενέκρινε την ένταξη της ιταλικής κουζίνας στους καταλόγους «Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς» της υπηρεσίας και η τελική απόφαση αναμένεται αύριο Τετάρτη.

Η υποψηφιότητα, που τέθηκε τον Μάρτιο του 2023 από τα υπουργεία Γεωργίας και Πολιτισμού της Ιταλίας, παρουσιάζει την ιταλική κουζίνα – από ζυμαρικά και πίτσα μέχρι ριζότο και κανόλι – ως μια κοινωνική τελετουργία που συνδέει οικογένειες και κοινότητες.

«Δεν υπάρχει ενιαία ιταλική κουζίνα, αλλά ένα μωσαϊκό τοπικών εκφραστικών ποικιλομορφιών», δήλωσε η κυβέρνηση.

Από το οσομπούκο της Λομβαρδίας – κοκκινιστό μοσχαρίσιο μπούτι γαρνιρισμένο με γκρεμολάτα, δηλαδή πράσινη σάλτσα από μυρωδικά – μέχρι το “ορεκιέτε με φύλλα γογγυλιού” της Απουλίας (δηλαδή ζυμαρικά σε σχήμα αυτιού με χόρτα γογγυλιού), κάθε περιοχή παρουσιάζει την ιταλική βιοποικιλότητα και δημιουργικότητα, ανέφερε η ίδια πηγή.

Διαβάστε επίσης

Συνελήφθη 25χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, διακινούσε φρικιαστικά αρχεία με παιδιά κάτω των 12 ετών

Χολαργός: «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε, όχι επτά» – Προκλητική ομολογία από νεαρό που έστησε παγίδα σε 14χρονο

Εξαρθρώθηκε σπείρα εκτελεστών συμβολαίων θανάτου – Η εμπλοκή με την απόπειρα δολοφονίας Λάλα, έξι συλλήψεις