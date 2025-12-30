search
30.12.2025
BUSINESS

30.12.2025

Στη Marketing FMCG 100 Powerlist ο Γιάννης Βαρβαγιάννης

30.12.2025 06:14
Στη Marketing FMCG 100 Powerlist συγκαταλέγεται ο Γιάννης Βαρβαγιάννης, ένας εκ των διαχειριστών της Ποτοποιία Ι. Βαρβαγιάννη, σε μια διάκριση που αναδεικνύει στελέχη με σταθερό και ουσιαστικό αποτύπωμα στον κλάδο των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων.

Ο Γιάννης Βαρβαγιάννης εκπροσωπεί την έκτη γενιά της ιστορικής οικογενειακής ποτοποιίας, η οποία μετρά 165 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο Πλωμάρι Λέσβου και αποτελεί σημείο αναφοράς για την παραδοσιακή τέχνη του ούζου. Με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και πολυετή εμπειρία στο marketing και την εμπορική ανάπτυξη, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό και τη στρατηγική εξέλιξη της εταιρείας.

Τα τελευταία χρόνια, υπό τη συμβολή του, το Ούζο Βαρβαγιάννη προχώρησε σε στοχευμένο rebranding, ενίσχυσε την παρουσία του σε premium σημεία πώλησης και στο κανάλι HORECA, ενώ παράλληλα διεύρυνε τη διεθνή του απήχηση μέσω στρατηγικών συνεργασιών και συμμετοχής σε σημαντικές διεθνείς εκθέσεις.

Σε δήλωσή του, ο Γιάννης Βαρβαγιάννης επισημαίνει ότι η διάκριση αυτή αφορά συνολικά την ομάδα της ποτοποιίας, υπογραμμίζοντας πως η εταιρεία αντλεί δύναμη από την ιστορία της, ενώ ταυτόχρονα επενδύει συστηματικά στην ποιότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, με στόχο τη διαρκή εξέλιξη του ελληνικού ούζου στις διεθνείς αγορές.

Η παρουσία του στη Marketing FMCG 100 Powerlist επιβεβαιώνει τη στρατηγική κατεύθυνση της Ποτοποιίας Ι. Βαρβαγιάννη προς τη σύγχρονη ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα τον αυθεντικό χαρακτήρα και την πολιτισμική ταυτότητα ενός προϊόντος που παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική παράδοση.

1 / 3