search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 12:06
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.12.2025 10:35

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Εθνική Ασφαλιστική – Πρόεδρος ο Γεώργιος Κώτσαλος

23.12.2025 10:35
ethniki asfalistiki

Η Εθνική Ασφαλιστική ανακοινώνει την νέα σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής απόφασης που λήφθηκε τη Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου.

Η νέα δομή, που συνδυάζει την ασφαλιστική τεχνογνωσία με την τραπεζική και χρηματοοικονομική εμπειρία, θα οδηγήσει την Εθνική Ασφαλιστική στην ολοκλήρωση του επιχειρησιακού και ψηφιακού μετασχηματισμού της.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ο κ. Γεώργιος Κώτσαλος, στέλεχος με μακρά εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στον ασφαλιστικό κλάδο. Ο κ. Δημήτρης Μαζαράκης παραμένει στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ, διασφαλίζοντας τη συνέχεια στη διοίκηση και την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου της Εταιρείας.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

  • Γεώργιος Κώτσαλος – Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Δημήτρης Μαζαράκης – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  • Γεώργιος Γεωργόπουλος – Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Group Chief Human Resources Officer Ομίλου Πειραιώς, Μη Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Θεόδωρος Γναρδέλλης – Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Group Chief Financial Officer Ομίλου Πειραιώς, Μη Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Βασίλειος Κουτεντάκης – Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief Retail Banking Officer Ομίλου Πειραιώς, Μη Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Χαράλαμπος Μαργαρίτης – Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Group Chief Operating Officer Ομίλου Πειραιώς, Μη Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Χαράλαμπος Μυλωνάς – Chief Executive Officer, Abu Dhabi National Insurance Company (ADNIC), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Δέσποινα Ξενάκη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναμένεται να συμβάλει στη στρατηγική συνέχεια, τη σταθερότητα και τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Εταιρείας.

Με αφορμή την εκλογή του, ο κ. Κώτσαλος δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα να αναλαμβάνω την προεδρία της ιστορικότερης ασφαλιστικής εταιρείας της χώρας σε μια τόσο κομβική συγκυρία. Στόχος μας είναι να συνδυάσουμε την πλούσια κληρονομιά της Εθνικής Ασφαλιστικής με τη σύγχρονη τεχνολογία και την εξωστρέφεια, ενισχύοντας την ηγετική μας θέση και προσφέροντας προστιθέμενη αξία στους ασφαλισμένους μας».

Ο κ. Μαζαράκης δήλωσε σχετικά: «Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κ. Κώτσαλο και τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία τους θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην επιτάχυνση του στρατηγικού μας πλάνου και στη δημιουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και βιώσιμου οργανισμού που θα πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις της αγοράς».

Με την ολοκλήρωση της ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εθνική Ασφαλιστική ευχαριστεί θερμά τους κ.κ. Αθανάσιο Ζαρκαλή, Βασίλειο Μαστρόκαλο και Σταύρο Καραγρηγορίου για τη συνεισφορά και το έργο που επιτέλεσαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη σταθερότητα και την εξέλιξη της Εταιρείας.

Διαβάστε επίσης:

METLEN: Ολοκληρώνει σημαντική συναλλαγή ΑΠΕ στη Χιλή με τη Glenfarne

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας

ΤΙΤΑΝ: Στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο F.H.L. Η. Κυριακίδης στον κλάδο ξηρών κονιαμάτων και θερμοπρόσοψης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Στο «Χαμόγελο του Παιδιού» τα αδερφάκια του μωρού που του έδωσαν ναρκωτικό χάπι - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Εξαφάνιση 13χρονου και 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων – Missing alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

bloka new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προσωρινό άνοιγμα των δρόμων για τις γιορτές των Χριστουγέννων

sto-para-pente-reunion
MEDIA

MEGA: Σήμερα (23/12) το πάρτι «Στο παρα 5- 20 χρόνια μετά»

PLAKIAS_NIKOS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πλακιάς σε Άδωνη: Αν τα βρούμε με την Καρυστιανού, πιθανότατα θα γίνεις ξανά τηλεβιβλιοπώλης

MITSOTAKIS_YPOYRGIKO_231225
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Οι δρόμοι πρέπει να είναι ελεύθεροι, για τους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

kalxas-234723
ΚΑΛΧΑΣ

Εκλογικό συναγερμό προκάλεσε η… υποψηφιότητα Θεμιστοκλέους, η στήριξη ΓΑΠ σε Καρυστιανού, η αποκήρυξη της β’ θέσης από Δούκα, και τα μυστήρια της Νίνας

tsipras-patra-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτοι «πυρήνες» υποστηρικτών Τσίπρα σε Πέλλα και Μεσσηνία με «πρωταγωνιστές» μέλη της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 12:06
Στο «Χαμόγελο του Παιδιού» τα αδερφάκια του μωρού που του έδωσαν ναρκωτικό χάπι - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Εξαφάνιση 13χρονου και 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων – Missing alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

bloka new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προσωρινό άνοιγμα των δρόμων για τις γιορτές των Χριστουγέννων

sto-para-pente-reunion
MEDIA

MEGA: Σήμερα (23/12) το πάρτι «Στο παρα 5- 20 χρόνια μετά»

1 / 3