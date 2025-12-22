Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας

Με μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή, που ξεπέρασε το 98%, πραγματοποιήθηκε η Τακτική – Εκλογική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας.

Μέλη της Ένωσης μας, μεταξύ άλλων, είναι κορυφαίοι ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι, όπως η ΔΕΗ, ΓΕΚ–ΤΕΡΝΑ, ΤΙΤΑΝ, ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΑLUMIL, ΙΝΤΡΑΚΟΜ, POLYECO, καθώς και σημαντικοί αλβανικοί όμιλοι, όπως η AGNA, NEPTUN, VEKO, FIX, INTERMEDICA.

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής – Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: κ. Denald-George Tafani – Όμιλος ΔΕΗ

Αντιπρόεδρος: κ. Ηλίας Kατσούρης – DSA Digital Systems

Γενικός Γραμματέας: κ. Αλέξανδρος Κοσένας – NEPTUN (ΒALFIN Group)

Ταμίας: κ. Γεώργιος Μπατσάκης – ALUMIL

Μέλος: κα. Evgjenia Kashuta – Όμιλος ΤΙΤΑΝ

Μέλος: κα. Μαρία Δεληγιώργη – Μεταλλουργία Perparimi

Αναπληρωματικό Μέλος: κ. Αγγελος Κωστόπουλος – Strati & Kostopoulos Law Firm

Τα μέλη της Ένωσης δραστηριοποιούνται σε 18 διαφορετικούς τομείς της αλβανικής οικονομίας, απασχολώντας περισσότερους από 8.000 εργαζομένους, με συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών που προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε περίπου 3,3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Αλβανίας.

Η Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας, με παρουσία πάνω από 20 χρόνια, αποτελεί τον μοναδικό θεσμικά αναγνωρισμένο φορέα που εκπροσωπεί και υποστηρίζει τα ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα στη χώρα, λειτουργώντας παράλληλα ως θεσμικός συνομιλητής και γέφυρα συνεργασίας μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας της Ελλάδας και της.

