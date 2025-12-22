search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 18:07
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.12.2025 17:00

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας

22.12.2025 17:00
Γενική-Εκλογική-Συνέλευση

Με μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή, που ξεπέρασε το 98%, πραγματοποιήθηκε η Τακτική – Εκλογική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας.

Μέλη της Ένωσης μας, μεταξύ άλλων, είναι κορυφαίοι ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι, όπως η ΔΕΗ, ΓΕΚ–ΤΕΡΝΑ, ΤΙΤΑΝ, ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΑLUMIL, ΙΝΤΡΑΚΟΜ, POLYECO, καθώς και σημαντικοί αλβανικοί όμιλοι, όπως η AGNA, NEPTUN, VEKO, FIX, INTERMEDICA.

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής – Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: κ. Denald-George Tafani – Όμιλος ΔΕΗ

Αντιπρόεδρος: κ. Ηλίας Kατσούρης – DSA Digital Systems

Γενικός Γραμματέας: κ. Αλέξανδρος Κοσένας – NEPTUN (ΒALFIN Group)

Ταμίας: κ. Γεώργιος Μπατσάκης – ALUMIL

Μέλος:  κα. Evgjenia Kashuta – Όμιλος ΤΙΤΑΝ

Μέλος: κα. Μαρία Δεληγιώργη – Μεταλλουργία Perparimi

Αναπληρωματικό Μέλος: κ. Αγγελος Κωστόπουλος – Strati & Kostopoulos Law Firm

Τα μέλη της Ένωσης δραστηριοποιούνται σε 18 διαφορετικούς τομείς της αλβανικής οικονομίας, απασχολώντας περισσότερους από 8.000 εργαζομένους, με συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών που προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε περίπου 3,3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Αλβανίας.

Η Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας, με παρουσία πάνω από 20 χρόνια, αποτελεί τον μοναδικό θεσμικά αναγνωρισμένο φορέα που εκπροσωπεί και υποστηρίζει τα ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα στη χώρα, λειτουργώντας παράλληλα ως θεσμικός συνομιλητής και γέφυρα συνεργασίας μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας της Ελλάδας και της.

Διαβάστε επίσης:

Η THEON ολοκληρώνει το 2025 ως χρονιά στρατηγικής εξέλιξης

Βραβεύσεις για τη Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ στα Catering Awards 2026

Εορταστικό openstudio της GiotaVorgia στο Παλαιό Φάληρο με έκθεση έργων και κοινωνική δράση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kalpi2
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στα ψηφοδέλτια της ΝΔ ο Θεμιστοκλέους, 4 Γενικοί Γραμματείς που παραιτήθηκαν κι ένας συνεργάτης Μητσοτάκη – Πού θα κατέβουν υποψήφιοι

lamia-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λαμία: Άνδρας έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα και έχει ανοίξει φιάλη υγραερίου (Video)

greenland
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό επεισόδιο με το «καλημέρα» της τοποθέτησης ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ στη Γροιλανδία

korinthos fotia ix – new
ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Αθηνών – Κορίνθου: Λαμπάδιασε αγροτικό αυτοκίνητο – Ισχυρές εκρήξεις – Σώοι οι επιβαίνοντες (Photos/Video)

ukraine-valtos-34
ΚΟΣΜΟΣ

«Αργή πρόοδος» στις συνομιλίες για το ουκρανικό – Ευρωπαϊκό σαμποτάζ καταγγέλλει η Μόσχα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

tebi_distixima
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 18:06
kalpi2
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στα ψηφοδέλτια της ΝΔ ο Θεμιστοκλέους, 4 Γενικοί Γραμματείς που παραιτήθηκαν κι ένας συνεργάτης Μητσοτάκη – Πού θα κατέβουν υποψήφιοι

lamia-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λαμία: Άνδρας έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα και έχει ανοίξει φιάλη υγραερίου (Video)

greenland
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό επεισόδιο με το «καλημέρα» της τοποθέτησης ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ στη Γροιλανδία

1 / 3