Εορταστικό openstudio της GiotaVorgia στο Παλαιό Φάληρο με έκθεση έργων και κοινωνική δράση

Χριστουγεννιάτικο open studio διοργανώνει στο Παλαιό Φάληρο η εικαστικός Giota Vorgia (Γιώτα Βοργία), προσκαλώντας το κοινό σε μια εορταστική έκθεση που συνδυάζει την παρουσίαση έργων τέχνης με δράση κοινωνικής προσφοράς.

Η Giota Vorgia δραστηριοποιείται στον χώρο της σύγχρονης τέχνης για περισσότερα από 20 χρόνια και έχει παρουσιάσει έργα της στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μέλος διεθνών καλλιτεχνικών οργανισμών, όπως η IAA/UNESCO και η American Women Artists, ενώ το έργο της έχει διακριθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς την περίοδο 2017–2025. Το 2023 συμμετείχε στην Art Biennale του Λονδίνου, ενώ πρόσφατα συμπεριλήφθηκε σε διεθνείς εκδόσεις αναφοράς στον χώρο των τεχνών.

Έργα της φιλοξενούνται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία.

Κατά τη διάρκεια του open studio, θα παρουσιαστούν αυθεντικά έργα, prints και επιλεγμένες δημιουργίες της καλλιτέχνιδας, καθώς και αντικείμενα που δεν διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η δράση επικεντρώνεται στην έννοια των δώρων με προσωπικό και συμβολικό χαρακτήρα, μέσα από την εικαστική δημιουργία.

Το studio θα είναι ανοιχτό από Τετάρτη 17 έως Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στον χώρο της καλλιτέχνιδας στο Παλαιό Φάληρο (Αίαντος 97). Για αγορές που πραγματοποιούνται στον χώρο, προβλέπεται έκπτωση έως 30%.

Παράλληλα, μέρος των εσόδων από το open studio θα διατεθεί στη Στέγη Θηλέων Παλαιού Φαλήρου «Άγιος Αλέξανδρος», ενισχύοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας.

Ώρες λειτουργίας:

Τετάρτη – Παρασκευή: 10:00–14:00 & 17:00–21:00

Σάββατο – Κυριακή: 10:00–17:00

Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης εκτός ωραρίου κατόπιν συνεννόησης.

Για online αγορές, παρέχεται έκπτωση μέσω ειδικού κωδικού στο ηλεκτρονικό κατάστημα, με τις παραδόσεις να πραγματοποιούνται μετά τις γιορτές, εκτός προϊόντων άμεσης διαθεσιμότητας.

