16.12.2025 08:15

Eurobank: Προχωρά σε δύο συναλλαγές SRT για μείωση NPEs και ενίσχυση κεφαλαίων μέσω πώλησης δανείων

16.12.2025 08:15
eurobank new

Σε συμφωνία για τη διάθεση δύο πακέτων δανείων μέσω συναλλαγών σημαντικής μεταβίβασης κινδύνου (SRT) φέρεται να έχει καταλήξει η Eurobank, με στόχο τη περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τράπεζα προχωρά σε μια συνδυαστική κίνηση, διαθέτοντας δύο χαρτοφυλάκια δανείων, ενώ για την υλοποίηση των συναλλαγών συνεργάζεται με την Alvarez & Marsal Inc. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση του δείκτη NPEs, ο οποίος στο τέλος Σεπτεμβρίου διαμορφωνόταν στο 2,8%.

Η πρώτη συναλλαγή αφορά επιχειρηματικά δάνεια συνολικού ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με χαρτοφυλάκιο ναυτιλιακών δανείων. Οι τελικοί όροι πώλησης δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς ενδέχεται να διαφοροποιηθούν μετά τις διαπραγματεύσεις με τους επενδυτές.

Εκπρόσωποι τόσο της Eurobank όσο και της Alvarez & Marsal απέφυγαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες.

Οι συναλλαγές SRT επιτρέπουν στις τράπεζες να μεταφέρουν σημαντικό μέρος του πιστωτικού κινδύνου, διαθέτοντας τιτλοποιημένα ομόλογα σε θεσμικούς επενδυτές, όπως συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά ταμεία και hedge funds. Με τον τρόπο αυτό, οι τράπεζες ενισχύουν τους δείκτες φερεγγυότητάς τους και απελευθερώνουν κεφάλαια που διαφορετικά θα δεσμεύονταν για κανονιστικούς σκοπούς. Συνήθως, η προστασία από αθέτηση πληρωμών αφορά το 5% έως 15% των σχετικών χαρτοφυλακίων.

Η αγορά των σημαντικών μεταβιβάσεων κινδύνου εκτιμάται ότι θα διπλασιαστεί τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με προβλέψεις της Man Group Plc. Μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, όπως η ABN Amro Bank NV, η Banco Santander SA και η UniCredit SpA, έχουν ήδη προχωρήσει πρόσφατα σε αντίστοιχες συναλλαγές.

1 / 3