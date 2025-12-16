search
16.12.2025 08:45

Συμφωνία Ικτίνου και CBE για ακίνητο Σητείας ενισχύει τουρισμό και στρατηγική ανάπτυξη

16.12.2025 08:45
IKTINOS ELLAS

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία για τη διαχείριση του ακινήτου της Ικτίνος στον Όρμο Σητείας, με την CBE Capital Ltd να αναλαμβάνει ρόλο στρατηγικού διαχειριστή, παρέχοντας παράλληλα στην εταιρεία δικαιώματα προαίρεσης. Η συμφωνία προβλέπει ότι, εφόσον εντός διετίας δεν πραγματοποιηθεί πώληση του ακινήτου σε τρίτο επενδυτή σε υψηλότερη αποτίμηση, η CBE αναλαμβάνει την υποχρέωση εξαγοράς του σε προσυμφωνημένο τίμημα, με την Ικτίνος να διατηρεί το δικαίωμα ενεργοποίησης της σχετικής πρόβλεψης.

Με την υπογραφή της σύμβασης διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, διασφαλίζεται η συνεργασία με έναν ισχυρό διεθνή επενδυτή, ο οποίος λειτουργεί ως μακροπρόθεσμος στρατηγικός εταίρος. Η CBE Capital εξειδικεύεται σε επενδύσεις πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων και επωνύμων κατοικιών, διαθέτοντας αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχημένων έργων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων της Ιταλίας και της Ελλάδας. Ενδεικτικά, συμμετέχει ως συν-επενδυτής στο υπό ανάπτυξη έργο Six Senses Porto Heli, στοιχείο που επιβεβαιώνει την τεχνογνωσία και την ικανότητά της να αξιοποιήσει αποτελεσματικά το ακίνητο της Σητείας.

Η συμφωνία αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το τουριστικό αποτύπωμα της Κρήτης, καθώς η ορθολογική και ποιοτική αξιοποίηση του ακινήτου θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας τόσο στον κατασκευαστικό όσο και στον ευρύτερο τουριστικό κλάδο. Παράλληλα, η Ικτίνος αποκομίζει μετρήσιμα οικονομικά οφέλη, ενισχύοντας τα έσοδά της και αποκτώντας τη δυνατότητα να επικεντρωθεί στο βασικό της επιχειρηματικό αντικείμενο, που αφορά την εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία μαρμάρων.

