Prodea: Στροφή σε τουριστικά ακίνητα και logistics – Πώς θα αξιοποιήσει το 1,3 δισ. ευρώ των πρόσφατων αποεπενδύσεων

Στους κλάδους του luxury, high end hospitality κυρίως σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία αλλά και στα logistics επικεντρώνεται πλέον η Prodea μετά τις πρόσφατες αποεπενδύσεις κυρίως σε ακίνητα γραφείων και οικιστικά.

Πιο συγκεκριμένα η Prodea προχώρησε στην πώληση ακινήτων συνολικής αξίας 676 εκατ. ευρώ, στην VYP Group Ltd (“VYP”), μέλος του ομίλου Yoda Plc, μεταξύ των οποίων το 30% του Πύργου Πειραιά, καθώς και ακίνητα στην Ιταλία, ενώ μεταβίβασε επίσης 100 ακίνητα στην Εθνική Τράπεζα έναντι 510 εκατ. ευρώ.

Οι αποεπενδύσεις αυτές έγιναν με στόχο την αποκόμιση των υπεραξιών που κατέγραψαν τα εν λόγω ακίνητα τα τελευταία 12-15 έτη, από τότε δηλαδή που τα απέκτησε η Prodea.

Η τάση στις διεθνείς αγορές αναφορικά με εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία αφορά σε REITs με εξειδίκευση σε συγκεκριμένους κλάδους με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο hospitality και τα logistics. Πρόκειται για κλάδους που δυνητικά μπορεί να προσελκύσουν το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών.

Τα έσοδα από τις πρόσφατες πωλήσεις των χαρτοφυλακίων ακινήτων που απέφεραν συνολικά έσοδα 1,3 δισ. ευρώ, θα αποπληρώσουν δανεισμό ύψους €600 εκατ. με το LTV να μειώνεται στο 50% ενώ τα υπόλοιπα έσοδα θα κατευθυνθούν σε νέες επενδύσεις και διανομές (μερίσματα) στους μετόχους.

Ήδη η εταιρεία έχει την Mediterranean Hospitality Venture (MHV) που είναι ο πυλώνας για επενδύσεις στον κλάδο του hospitality (και σε αξία αποτελεί περίπου το ένα τρίτο του χαρτοφυλακίου του ομίλου αυτή τη στιγμή ενώ στην πορεία αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί η αξία των επενδύσεων σε αυτόν τον πυλώνα).

O πυλώνας του hospitality έχει αυτή τη στιγμή 9 ξενοδοχεία, η πλειοψηφία των οποίων διαχειρίζονται ή επιβλέπονται από την ίδια την MHV και τον όμιλο της Prodea με στόχο τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων και τον έλεγχο του λειτουργικού κινδύνου.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες σε ορίζοντα 4ετίας για τον πυλώνα του hospitality εκτιμώνται σε €350 εκατ. (για τις οποίες έχουν εξασφαλιστεί τα κεφάλαια).

Στον πυλώνα των logistics η PRODEA έχει ήδη σύγχρονες αποθήκες που εκμισθώνονται επιφάνειας περίπου 140 χιλ. τ.μ. ενώ είναι σε εξέλιξη αναπτύξεις για περίπου 130 χιλ. τ.μ. και η εταιρεία εξετάζει νέο pipeline περίπου 120 χιλ. τ.μ. Πρόσφατα ο όμιλος προχώρησε στην απόκτηση έκτασης στο Μαρκόπουλο Αττικής όπου θα ανεγερθούν σύγχρονες αποθήκες 30 χιλ. τ.μ.. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η δημιουργία ενός κορυφαίου regional logistics champion, βασισμένου σε άριστη τεχνική, επενδυτική και διαχειριστική τεχνογνωσία και σε μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική.

Σύντομα και οι επενδύσεις σε logistics θα ενταχθούν σε χωριστό πυλώνα.

Περιοχές ενδιαφέροντος για τα Logistics αποτελούν ο Ασπρόπυργος, το Μαρκόπουλο αλλά και η Θεσσαλονίκη.

