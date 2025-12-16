search
BUSINESS

16.12.2025 08:10

Ο CEO της SKAG Θοδωρής Σκαγιάς πρωταγωνιστεί σε στρατηγικούς διαλόγους βιομηχανίας τεχνολογίας και ηγεσίας 2025

16.12.2025 08:10
skagias thodoris skag

Με δυναμική παρουσία σε κορυφαίες διοργανώσεις υψηλού επιπέδου το 2025, η SKAG εκπροσωπήθηκε ενεργά σε καίριες συζητήσεις που αφορούν το μέλλον της βιομηχανίας, της τεχνολογίας και της επιχειρησιακής στρατηγικής. Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις και συμμετοχές σε πάνελ, ενισχύθηκε περαιτέρω ο ρόλος της εταιρείας στον δημόσιο επιχειρηματικό διάλογο.

Στο πλαίσιο της Global Pack Expo, αναλύθηκαν οι εξελίξεις στην αγορά συσκευασίας και ετικέτας, με έμφαση στις κυρίαρχες τάσεις βιώσιμης παραγωγής και στη συνεχή ανάγκη καινοτομίας σε υλικά και τεχνολογικές διαδικασίες. Στο NextGen Payments & RegTech Forum, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη στρατηγική διαχείριση κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης στα οικονομικά τμήματα, αναδεικνύοντας τον ρόλο των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης στην πρόληψη απάτης και στην αντιμετώπιση σύνθετων ρυθμιστικών απαιτήσεων.

Κατά τη συμμετοχή στο CFO Forum Europe, τονίστηκε η σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ CEO και CFO ως καθοριστικού παράγοντα στρατηγικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μέσα από την ευθυγράμμιση στόχων και κοινή ηγετική κατεύθυνση. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν πρακτικές λήψης αποφάσεων υψηλού διακυβεύματος σε περιβάλλοντα αυξημένης αβεβαιότητας, στο πλαίσιο ομιλίας με θέμα τη διατήρηση ψυχραιμίας και στρατηγικής σκέψης σε συνθήκες κρίσης. Στο Sustainable Manufacturing Conference αναδείχθηκαν οι απαιτήσεις της μετάβασης σε ένα έξυπνο και πράσινο παραγωγικό μοντέλο, με έμφαση στον ψηφιακό και βιώσιμο μετασχηματισμό.

Τέλος, στο 3rd Industry 4.0 Summit, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προκλήσεις και τις στρατηγικές της νέας βιομηχανικής εποχής, με αναφορά στις σύγχρονες απαιτήσεις ηγεσίας, στη διαγενεακή πολυπλοκότητα των οργανισμών και στο αναγκαίο όραμα για την ομαλή μετάβαση στο Industry 4.0 και τη βιομηχανία του μέλλοντος.

Μέσα από αυτές τις συμμετοχές, ενισχύθηκε η στρατηγική θέση της SKAG στον επιχειρηματικό διάλογο, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό της ρόλο στη διαμόρφωση των πρακτικών και προτύπων που θα καθορίσουν το μέλλον της βιομηχανίας.

1 / 3