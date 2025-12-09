search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 09:05
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.12.2025 08:45

Prodea – Εθνική Τράπεζα: Συμφωνία για πώληση χαρτοφυλακίου 100 ακινήτων έναντι 510,7 εκατ. ευρώ

09.12.2025 08:45
Prodea Investments

Μια από τις μεγαλύτερες κινήσεις της τελευταίας περιόδου στην ελληνική αγορά ακινήτων ανακοίνωσε η Prodea Investments, η οποία προχώρησε στην υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου με την Εθνική Τράπεζα για τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου 100 ακινήτων. Τα συγκεκριμένα ακίνητα χρησιμοποιούνται ήδη από την τράπεζα, η οποία και θα τα αποκτήσει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η αξία της συναλλαγής φτάνει τα 510,7 εκατ. ευρώ. Η οριστική μεταβίβαση των ακινήτων δεν είναι άμεση, καθώς εξαρτάται από μια σειρά προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Prodea. Η ολοκλήρωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τον Μάιο του 2026, εφόσον εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές αιρέσεις.

Στην ανακοίνωσή της προς το επενδυτικό κοινό, η Prodea επισημαίνει ότι το προσύμφωνο υπεγράφη στις 8 Δεκεμβρίου 2025 με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει των διατάξεων του Κανονισμού 596/2014 και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας για τη δημοσιοποίηση σημαντικών εταιρικών πράξεων. Με το συμφωνηθέν τίμημα, η Prodea θα μεταβιβάσει στην ΕΤΕ τη νομή και την κυριότητα του συνόλου των 100 ακινήτων που σήμερα μισθώνει η τράπεζα.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, μέρος του τιμήματος θα καταβληθεί όταν ικανοποιηθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων και η έγκριση της συναλλαγής από τη Γενική Συνέλευση της Prodea. Η συνέλευση αναμένεται να συγκληθεί στις 29 Δεκεμβρίου 2025, με αντικείμενο την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4706/2020, της διάθεσης περιουσιακών στοιχείων που υπερβαίνουν το 51% της συνολικής αξίας του ενεργητικού της εταιρείας.

Το οριστικό συμβόλαιο θα υπογραφεί όταν εκπληρωθούν όλες οι διαδικαστικές και συμβατικές προϋποθέσεις που συνοδεύουν συναλλαγές τέτοιου μεγέθους, με καταληκτική ημερομηνία την 22α Μαΐου 2026. Η Prodea διευκρινίζει ότι θα ενημερώνει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιαστική εξέλιξη στην πορεία υλοποίησης της συμφωνίας.

Διαβάστε επίσης:

Aktor: Προχωρά στην έκδοση πενταετούς ομολογιακού δανείου 140 εκατ. ευρώ – Από αύριο (9/12) η δημόσια προσφορά

BriQ Properties: Προχώρησε στην πώληση δύο ακινήτων συνολικής αξίας 4,8 εκατ. ευρώ

Η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στις ναυπηγήσεις και ενισχύει την πρωτοκαθεδρία της στη θαλάσσια επιβατική μεταφορά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Brigitte_Macron
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Θύελλα σε βάρος της Μπριζίτ Μακρόν – Αποκάλεσε ακτιβίστριες «ηλίθιες σκύλες» (Video)

AYTOKINITA NEW
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Έκτακτες διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ για την πληρωμή

DYPA_MATHITIA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παναττική απεργία: Εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ στις δημόσιες δομές υγείας απολύονται και επιστρέφουν στην ανεργία

Prodea Investments
BUSINESS

Prodea – Εθνική Τράπεζα: Συμφωνία για πώληση χαρτοφυλακίου 100 ακινήτων έναντι 510,7 εκατ. ευρώ

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Πήγαινα στις οντισιόν χάλια για να μη μου δώσουν τον ρόλο της όμορφης» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

miss jamaica
ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για τη ζωή της δίνει η Μις Τζαμάικα μετά τη σοκαριστική πτώση στο Miss Universe - Έχει υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 09:05
Brigitte_Macron
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Θύελλα σε βάρος της Μπριζίτ Μακρόν – Αποκάλεσε ακτιβίστριες «ηλίθιες σκύλες» (Video)

AYTOKINITA NEW
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Έκτακτες διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ για την πληρωμή

DYPA_MATHITIA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παναττική απεργία: Εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ στις δημόσιες δομές υγείας απολύονται και επιστρέφουν στην ανεργία

1 / 3