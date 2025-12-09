Prodea – Εθνική Τράπεζα: Συμφωνία για πώληση χαρτοφυλακίου 100 ακινήτων έναντι 510,7 εκατ. ευρώ

Μια από τις μεγαλύτερες κινήσεις της τελευταίας περιόδου στην ελληνική αγορά ακινήτων ανακοίνωσε η Prodea Investments, η οποία προχώρησε στην υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου με την Εθνική Τράπεζα για τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου 100 ακινήτων. Τα συγκεκριμένα ακίνητα χρησιμοποιούνται ήδη από την τράπεζα, η οποία και θα τα αποκτήσει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η αξία της συναλλαγής φτάνει τα 510,7 εκατ. ευρώ. Η οριστική μεταβίβαση των ακινήτων δεν είναι άμεση, καθώς εξαρτάται από μια σειρά προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Prodea. Η ολοκλήρωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τον Μάιο του 2026, εφόσον εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές αιρέσεις.

Στην ανακοίνωσή της προς το επενδυτικό κοινό, η Prodea επισημαίνει ότι το προσύμφωνο υπεγράφη στις 8 Δεκεμβρίου 2025 με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει των διατάξεων του Κανονισμού 596/2014 και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας για τη δημοσιοποίηση σημαντικών εταιρικών πράξεων. Με το συμφωνηθέν τίμημα, η Prodea θα μεταβιβάσει στην ΕΤΕ τη νομή και την κυριότητα του συνόλου των 100 ακινήτων που σήμερα μισθώνει η τράπεζα.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, μέρος του τιμήματος θα καταβληθεί όταν ικανοποιηθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων και η έγκριση της συναλλαγής από τη Γενική Συνέλευση της Prodea. Η συνέλευση αναμένεται να συγκληθεί στις 29 Δεκεμβρίου 2025, με αντικείμενο την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4706/2020, της διάθεσης περιουσιακών στοιχείων που υπερβαίνουν το 51% της συνολικής αξίας του ενεργητικού της εταιρείας.

Το οριστικό συμβόλαιο θα υπογραφεί όταν εκπληρωθούν όλες οι διαδικαστικές και συμβατικές προϋποθέσεις που συνοδεύουν συναλλαγές τέτοιου μεγέθους, με καταληκτική ημερομηνία την 22α Μαΐου 2026. Η Prodea διευκρινίζει ότι θα ενημερώνει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιαστική εξέλιξη στην πορεία υλοποίησης της συμφωνίας.

Διαβάστε επίσης:

Aktor: Προχωρά στην έκδοση πενταετούς ομολογιακού δανείου 140 εκατ. ευρώ – Από αύριο (9/12) η δημόσια προσφορά

BriQ Properties: Προχώρησε στην πώληση δύο ακινήτων συνολικής αξίας 4,8 εκατ. ευρώ

Η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στις ναυπηγήσεις και ενισχύει την πρωτοκαθεδρία της στη θαλάσσια επιβατική μεταφορά