Prodea Investments: Αύξηση κερδών στο πρώτο εξάμηνο 2025 παρά την οριακή μείωση του sκύκλου εργασιών

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 κατέγραψε αύξηση κερδών, παρά οριακή μείωση του κύκλου εργασιών για τον όμιλο Prodea Investments. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 112,4 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 113,1 εκατομμυρίων ευρώ την ίδια περίοδο του 2024, σημειώνοντας πτώση 0,6%.

Τα καθαρά κέρδη της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 74,9 εκατομμύρια ευρώ, από 40,5 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι. Η βελτίωση προήλθε κυρίως από την αναπροσαρμογή των ακινήτων σε εύλογη αξία, τη μείωση άμεσων εξόδων σχετιζόμενων με ακίνητα, καθώς και των φόρων και τελών ακίνητης περιουσίας. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 120,1 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 34,4 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως για τους ίδιους λόγους.

Η εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση διαμορφώθηκε σε 3.158,3 εκατομμύρια ευρώ από 3.150,0 εκατομμύρια ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου 2024, ενώ η Εσωτερική Αξία (NAV) του ομίλου ανήλθε σε 1.501,0 εκατομμύρια ευρώ ή 5,87 ευρώ ανά μετοχή, από 1.485,7 εκατομμύρια ευρώ και 5,81 ευρώ ανά μετοχή αντίστοιχα.

Στρατηγικά, κατά το πρώτο εξάμηνο ολοκληρώθηκαν επενδύσεις συνολικής αξίας 98,6 εκατομμυρίων ευρώ και πωλήσεις ακινήτων και συμμετοχών σε θυγατρικές και κοινοπραξίες αξίας 128,8 εκατομμυρίων ευρώ. Ο όμιλος συνεχίζει την αναμόρφωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου με έμφαση σε εμπορικές αποθήκες και ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ προγραμματίζει την πώληση ώριμων ή μη στρατηγικών ακινήτων στις χώρες που δραστηριοποιείται, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου και τη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους.

Διαβάστε επίσης:

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Σημαντικές μεταβολές στα αποτελέσματα 6μήνου λόγω πώλησης ΗΛΕΚΤΩΡ και λήξης παραχώρησης της Αττικής Οδού

Affidea: Σε λειτουργία το 1ο Κέντρο Αριστείας στη Νευρολογία, neuraCare – Συνεργασία με GE HealthCare

EFA GROUP: Nέα ηγεσία για την επόμενη φάση στρατηγικής ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης