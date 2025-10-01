search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 09:10
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.10.2025 08:20

Prodea Investments: Αύξηση κερδών στο πρώτο εξάμηνο 2025 παρά την οριακή μείωση του sκύκλου εργασιών

01.10.2025 08:20
Prodea Investments

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 κατέγραψε αύξηση κερδών, παρά οριακή μείωση του κύκλου εργασιών για τον όμιλο Prodea Investments. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 112,4 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 113,1 εκατομμυρίων ευρώ την ίδια περίοδο του 2024, σημειώνοντας πτώση 0,6%.

Τα καθαρά κέρδη της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 74,9 εκατομμύρια ευρώ, από 40,5 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι. Η βελτίωση προήλθε κυρίως από την αναπροσαρμογή των ακινήτων σε εύλογη αξία, τη μείωση άμεσων εξόδων σχετιζόμενων με ακίνητα, καθώς και των φόρων και τελών ακίνητης περιουσίας. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 120,1 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 34,4 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως για τους ίδιους λόγους.

Η εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση διαμορφώθηκε σε 3.158,3 εκατομμύρια ευρώ από 3.150,0 εκατομμύρια ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου 2024, ενώ η Εσωτερική Αξία (NAV) του ομίλου ανήλθε σε 1.501,0 εκατομμύρια ευρώ ή 5,87 ευρώ ανά μετοχή, από 1.485,7 εκατομμύρια ευρώ και 5,81 ευρώ ανά μετοχή αντίστοιχα.

Στρατηγικά, κατά το πρώτο εξάμηνο ολοκληρώθηκαν επενδύσεις συνολικής αξίας 98,6 εκατομμυρίων ευρώ και πωλήσεις ακινήτων και συμμετοχών σε θυγατρικές και κοινοπραξίες αξίας 128,8 εκατομμυρίων ευρώ. Ο όμιλος συνεχίζει την αναμόρφωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου με έμφαση σε εμπορικές αποθήκες και ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ προγραμματίζει την πώληση ώριμων ή μη στρατηγικών ακινήτων στις χώρες που δραστηριοποιείται, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου και τη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους.

Διαβάστε επίσης:

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Σημαντικές μεταβολές στα αποτελέσματα 6μήνου λόγω πώλησης ΗΛΕΚΤΩΡ και λήξης παραχώρησης της Αττικής Οδού

Affidea: Σε λειτουργία το 1ο Κέντρο Αριστείας στη Νευρολογία, neuraCare – Συνεργασία με GE HealthCare

EFA GROUP: Nέα ηγεσία για την επόμενη φάση στρατηγικής ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
themistokleous
ΥΓΕΙΑ

Θεμιστοκλέους στο topontiki.gr: «Από σήμερα αυξάνουμε τα μηνίαια τακτικά ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων στα 830.000»

mitsotakis_synodosEU_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κοπεγχάγη ο Μητσοτάκης για την άτυπη Σύνοδο της ΕΕ – Στο επίκεντρο άμυνα και… SAFE

PERIPOLIKO+NYXTA
ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξη Αττικής: Επιτέθηκαν σε ολόκληρη οικογένεια μέσα στο σπίτι της – Τους χτύπησαν με ρόπαλα και μαχαίρια

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στο Κορωπί: Άγνωστοι άνοιξαν πυρ έξω από μονοκατοικία και προκάλεσαν φθορές σε αυτοκίνητο με τσιμεντόλιθο

water_NEW_123
ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Διαμαρτυρίες στα νότια προάστια για έντονη οσμή χλωρίου – Κανένα πρόβλημα, λέει η ΕΥΔΑΠ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 09:09
themistokleous
ΥΓΕΙΑ

Θεμιστοκλέους στο topontiki.gr: «Από σήμερα αυξάνουμε τα μηνίαια τακτικά ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων στα 830.000»

mitsotakis_synodosEU_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κοπεγχάγη ο Μητσοτάκης για την άτυπη Σύνοδο της ΕΕ – Στο επίκεντρο άμυνα και… SAFE

PERIPOLIKO+NYXTA
ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξη Αττικής: Επιτέθηκαν σε ολόκληρη οικογένεια μέσα στο σπίτι της – Τους χτύπησαν με ρόπαλα και μαχαίρια

1 / 3