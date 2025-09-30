ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Σημαντικές μεταβολές στα αποτελέσματα 6μήνου λόγω πώλησης ΗΛΕΚΤΩΡ και λήξης παραχώρησης της Αττικής Οδού

Σημαντικές μεταβολές στα μεγέθη του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, καταγράφονται στο εξάμηνο κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης σημαντικών εταιρικών συναλλαγών, όπως η πώληση της ΗΛΕΚΤΩΡ και η λήξη της σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού.

Έτσι τα αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το Α’ εξάμηνο του 2025 παρουσιάζονται με διακριτή αναφορά σε συνεχιζόμενες (Σ.Δ.) και σε διακοπείσες δραστηριότητες (Δ.Δ.) προκειμένου να αποτυπώνεται με ακρίβεια η οικονομική εικόνα του Ομίλου, διασφαλίζοντας την πλήρη και ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Ως διακοπείσες δραστηριότητες απεικονίζονται:

ο κλάδος Περιβάλλοντος έως 28.01.2025, ολοκλήρωση της μεταβίβασής του

ο κλάδος των Παραχωρήσεων, με εξαίρεση τις εταιρείες και τα περιουσιακά στοιχεία που εντάσσονται στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ (Carve-Out), όπως αυτά αναλύονται στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2025 και

οι εταιρείες που κατέχουν τα ακίνητα στην Αττική (Καμπάς) και στην Κρήτη (Γούρνες), λόγω της συμφωνίας πώλησής τους.

Έτσι ο κύκλος εργασιών στο Α’ εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκε σε €49,6 εκατ., εκ των οποίων τα €8,9 εκατ. προήλθαν από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Σ.Δ.), έναντι €192,7 εκατ. στο Α’ εξάμηνο 2024 (μείωση 74,3%).

– Το EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημίες €13,0 εκατ., με ζημίες από τις Σ.Δ. €28,1 εκατ., έναντι κερδών €99,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

– Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημίες €25,5 εκατ., εκ των οποίων ζημίες €32,7 εκατ. προήλθαν από τις Σ.Δ., έναντι κερδών €65,1 εκατ. πέρυσι.

– Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους το Α’ εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν σε ζημίες €29,9 εκατ. (ζημίες €33,2 εκατ. από Σ.Δ.), έναντι κερδών €46,8 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

– Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία από Σ.Δ. του Ομίλου στις 30.06.2025 ήταν €262,1 εκατ. έναντι €293,2 εκατ. στις 31.12.2024.

– Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στις 30.06.2025 διαμορφώθηκαν σε €432,3 εκατ. έναντι €776,8 εκατ. στις 31.12.2024, ενώ τα αναλογούντα στους μετόχους της πλειοψηφίας σε €425,2 εκατ. έναντι €757,3 εκατ. αντίστοιχα. Η εν λόγω μείωση οφείλεται, κυρίως, στην επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους €296 εκατ. (€0,85/μτχ), το Μάρτιο 2025.

– Το σύνολο των δανείων (χωρίς τις υποχρεώσεις μίσθωσης) από Σ.Δ. σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στις 30.06.2025 σε €35,8 εκατ. έναντι €426,8 εκατ. στις 31.12.2024.

Ι. Αποτελέσματα ανά Κλάδο Δραστηριότητας

Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων: Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου – Επέκταση στη Φιλοξενία

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων για το Α’ εξάμηνο του 2025 εμφάνισε άνοδο, με έσοδα ύψους €8,8 εκατ., προερχόμενα κυρίως από τη Μαρίνα Αλίμου (€6,8 εκατ.) και την ATHENS PROPERTIES BV και τις θυγατρικές της (€1,9 εκατ.), που δεν περιλαμβάνονταν στα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2024, καθώς οι σχετικές εξαγορές ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του 2024, αντίστοιχα.

Το EBITDA του κλάδου Ακινήτων διαμορφώθηκε σε κέρδη €3,9 εκατ., έναντι ζημιών €1,4 εκατ. πέρυσι, ενώ το EBIT ανήλθε σε κέρδη €2,6 εκατ. έναντι ζημιών €1,4 εκατ. πέρυσι. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €0,4 εκατ., έναντι ζημιών €1,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2024.

Κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2025 και μέχρι σήμερα:

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά των μετόχων μειοψηφίας της REDS ΑΕ από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, καθιστώντας την πλέον 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου.

Ενισχύθηκε η επέκταση του κλάδου στο τομέα της φιλοξενίας, αφενός με την 25ετή μίσθωση ενός ξενοδοχείου 40 δωματίων στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο Μαρούσι, το οποίο θα λειτουργήσει στο τέλος του 2025, υπό τη διαχείριση της νέας θυγατρικής REDS HOSPITALITY και αφετέρου με την απόκτηση δέκα αποδοτικών αυτοτελών ακινήτων φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας.

Δόθηκε έμφαση στην εξέλιξη του έργου της Νέας Μαρίνας Αλίμου, με τις οικοδομικές άδειες να αναμένονται το φθινόπωρο του 2025.

Συμμετοχή της REDS (σε κοινοπραξία με την εταιρεία Αποθήκες Αιγαίου ΑΕΒΕ) στο διαγωνισμό (β’ φάση) για την 20ετή εκμίσθωση και εκμετάλλευση της Ακτής Βουλιαγμένης.

Υπεγράφη, στις 11 Απριλίου 2025, συμφωνία πώλησης ακινήτων στην Αττική (Καμπάς) και στην Κρήτη (Γούρνες), με συνολική εκτιμώμενη αξία €85,6 εκατ.

Ολοκληρώθηκε, στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, η πώληση της εταιρείας ΓΟΥΡΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Α.Ε. (με μοναδικό μέτοχο την REDS Α.Ε.), ιδιοκτήτριας οικοπέδου εμβαδού 346 χιλ. τ.μ. στην περιοχή Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης, σε εταιρεία του ομίλου DIMAND. Το τελικό τίμημα για την πώληση ανήλθε σε €40,1 εκατ.

Για την αγοραπωλησία ακινήτων που βρίσκονται στην Αττική (Καμπάς), συμφωνήθηκε παράταση των σχετικών συμβάσεων, μέχρι την πλήρωση προαπαιτούμενων ενεργειών, έως το τέλος του 2025.

Παραχωρήσεις / Διακοπείσες Δραστηριότητες: Ολοκλήρωση πώλησης ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κλάδος των Παραχωρήσεων, αν και καταχωρίζεται στις διακοπείσες δραστηριότητες λόγω του συμφωνητικού αγοραπωλησίας της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (30.04.2025), παρουσίασε στο Α’ εξάμηνο 2025 αυξημένα έσοδα ύψους €32,4 εκατ., έναντι €30,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2024. Η θετική αυτή μεταβολή +5,2% οφείλεται εν μέρει στην αυξημένη κυκλοφορία στους αυτοκινητόδρομους (+4,6%).

Το EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων για το Α’ εξάμηνο 2025 ανήλθε σε €12,7 εκατ., έναντι €14,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (μείωση 14,2%). Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €5,2 εκατ. έναντι €1,0 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ συμμετείχε ενεργά σε διαγωνισμούς ΣΔΙΤ, ενώ υπέγραψε και σύμβαση για την αναβάθμιση του αρδευτικού δικτύου Ταυρωπού, ένα έργο προϋπολογισμού €131,7 εκατ., με διάρκεια 25 έτη και περιβαλλοντικά οφέλη (μεταξύ άλλων και 35% εξοικονόμηση νερού).

Τέλος, σε συνέχεια της από 30.04.2025 συμφωνίας πώλησης της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ στον όμιλο ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στις 10 Ιουλίου 2025, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με απόφασή της που εκδόθηκε στις 15.09.2025, ενέκρινε ομόφωνα την εν λόγω συναλλαγή. Το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής (financial closing) ολοκληρώθηκε στις 29.09.2025. Μετά τις αναγκαίες προσαρμογές, η αξία επιχείρησης (Enterprise Value) διαμορφώθηκε σε €374,3 εκατ., ενώ το τελικό τίμημα της Συναλλαγής, μετά την αφαίρεση τραπεζικού δανεισμού και λοιπών υποχρεώσεων και την προσθήκη των χρηματικών διαθεσίμων της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ανήλθε σε €194,6 εκατ. (Σημειώνεται ότι εξαιρέθηκαν της συναλλαγής, η συμμετοχή της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ στην Αττική Οδό, ένα ακίνητο και ορισμένες μικρής αξίας συμμετοχές.)

Τομέας Περιβάλλοντος / Διακοπείσες Δραστηριότητες: Ολοκλήρωση πώλησης ΗΛΕΚΤΩΡ

Στις 28 Ιανουαρίου 2025, ολοκληρώθηκε η πώληση του 94,44% της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ στην εταιρεία MANETIAL LIMITED, θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Το τελικό τίμημα ανήλθε σε €113,8 εκατ.

Για την περίοδο, από 01.01.2025 μέχρι την ολοκλήρωση της πώλησής του 28.01.2025, τα έσοδα του κλάδου Περιβάλλοντος ανήλθαν σε €8,2 εκατ. και το EBITDA σε €2,4 εκατ.

Δέσμευση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η στρατηγική του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η δημιουργία πράσινων και καινοτόμων υποδομών, η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών, η προστασία του περιβάλλοντος και η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών βρίσκονται στον πυρήνα των επιχειρησιακών του επιλογών.

Το αποτύπωμα βιωσιμότητας για το 2024 περιλαμβάνει την αποφυγή 1 εκατ. τόνων εκπομπών CO₂eq τρίτων, την παραγωγή 221 GWh πράσινης ενέργειας και την επίτευξη 87% ταξινομημένου κύκλου εργασιών σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ταξινομία. Ο Όμιλος πέτυχε επίσης ποσοστό διαφάνειας 98% στον δείκτη ATHEX ESG, κατακτώντας για πρώτη φορά θέση στη λίστα “The 50 Most Sustainable Companies in Greece” και διατήρησε υψηλή βαθμολογία (B) στην αξιολόγηση του CDP για την Κλιματική Αλλαγή.

Διαβάστε επίσης:

Affidea: Σε λειτουργία το 1ο Κέντρο Αριστείας στη Νευρολογία, neuraCare – Συνεργασία με GE HealthCare

EFA GROUP: Nέα ηγεσία για την επόμενη φάση στρατηγικής ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης

Πώς θα λειτουργεί το πρώτο αυτόνομο Smartshop στην Ελλάδα από την Core Innovations του Ομίλου Motor Oil