Βραβεύσεις για τη Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ στα Catering Awards 2026

Τρεις διακρίσεις απέσπασε η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ στα Catering Awards 2026, έναν θεσμό που αναδεικνύει πρακτικές και προϊόντα στον χώρο του catering. Η εταιρεία έλαβε τον τίτλο Caterer’s Supplier of the Year 2026, διάκριση που απονέμεται σε προμηθευτές με σταθερή παρουσία και συνεργασία με τον κλάδο της μαζικής εστίασης.

Παράλληλα, η ΗΛΙΟΣ τιμήθηκε με δύο χρυσά βραβεία: στην κατηγορία Pasta, Rice, Dried Beans, Grains Products για το σύνολο της γκάμας ζυμαρικών της και στην κατηγορία Rapid Cooking Product για τη σειρά ζυμαρικών Espressi ΗΛΙΟΣ.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι διακρίσεις σχετίζονται με τη συνολική παρουσία της εταιρείας στον επαγγελματικό χώρο, καθώς και με την έμφαση στην ποιότητα, τη λειτουργικότητα και την προσαρμογή των προϊόντων στις ανάγκες του catering.

Η γκάμα ζυμαρικών της ΗΛΙΟΣ περιλαμβάνει προϊόντα για οικιακή και επαγγελματική χρήση, με επιλογές που καλύπτουν διαφορετικές διατροφικές απαιτήσεις, όπως προϊόντα χωρίς γλουτένη, vegan και βιολογικά. Στον επαγγελματικό τομέα, η σταθερή συμπεριφορά στο μαγείρεμα και η συνέπεια στην ποιότητα αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σειρά Espressi ΗΛΙΟΣ, η οποία έχει σχεδιαστεί για ταχύτερο χρόνο βρασμού χωρίς να είναι προμαγειρεμένη. Η συγκεκριμένη σειρά απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματικές κουζίνες, με στόχο τη μείωση του χρόνου προετοιμασίας και της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων.

Η συνολική παρουσία της ΗΛΙΟΣ στα Catering Awards 2026 αποτυπώνει τη θέση της εταιρείας στον χώρο των επαγγελματικών ζυμαρικών και τη σχέση συνεργασίας που διατηρεί με επιχειρήσεις της μαζικής εστίασης.

Διαβάστε επίσης:

Prodea: Στροφή σε τουριστικά ακίνητα και logistics – Πώς θα αξιοποιήσει το 1,3 δισ. ευρώ των πρόσφατων αποεπενδύσεων

Συμφωνία Ικτίνου και CBE για ακίνητο Σητείας ενισχύει τουρισμό και στρατηγική ανάπτυξη

Eurobank: Προχωρά σε δύο συναλλαγές SRT για μείωση NPEs και ενίσχυση κεφαλαίων μέσω πώλησης δανείων