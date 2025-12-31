CrediaBank και Euronet στήνουν νέο «χάρτη» πληρωμών με κάρτες ΑΤΜ και ψηφιακά πορτοφόλια

Σε μια κίνηση με σαφές στρατηγικό αποτύπωμα, η CrediaBank προχωρά σε δεσμευτική συμφωνία με την Euronet Worldwide, αναδιαμορφώνοντας εκ βάθρων τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν κάρτες, ΑΤΜ και ψηφιακές πληρωμές για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια συμφωνία που μεταφέρει κρίσιμες λειτουργίες εκτός τραπεζικού «κουτιού», ποντάροντας στη διεθνή τεχνογνωσία και τις υποδομές ενός παγκόσμιου παίκτη.

Η συμφωνία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: από το merchant acquiring και τη διαχείριση συναλλαγών καρτών έως τη λειτουργία και ανάπτυξη του δικτύου ΑΤΜ, αλλά και τις υπηρεσίες ψηφιακών πληρωμών και ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Με απλά λόγια, η CrediaBank επιλέγει να «κουμπώσει» πάνω στο οικοσύστημα της Euronet, επιδιώκοντας ταχύτητα, κλίμακα και τεχνολογική αναβάθμιση χωρίς να σηκώσει μόνη της το κόστος.

Στην καρδιά της συμφωνίας βρίσκεται η μεταβίβαση των συμβάσεων αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών με εμπόρους στην Euronet Merchant Services, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με την εμπορική ονομασία epay. Παράλληλα, προβλέπεται μακροπρόθεσμη συνεργασία πωλήσεων, διανομής και κοινών εμπορικών πρωτοβουλιών, με στόχο την παροχή πιο εξελιγμένων λύσεων πληρωμών στις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την τράπεζα.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο δίκτυο ΑΤΜ. Η λειτουργία και διαχείριση των ΑΤΜ της CrediaBank περνά στην Euronet Card Services, ενώ οι πελάτες της τράπεζας θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στο πανελλαδικό δίκτυο της Euronet, που αριθμεί πάνω από 2.500 μηχανήματα. Στο τραπεζικό παρασκήνιο, η κίνηση αυτή μεταφράζεται σε δραστική μείωση κόστους και σε διεύρυνση της γεωγραφικής κάλυψης, σε μια εποχή που τα φυσικά καταστήματα συρρικνώνονται.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης μακροπρόθεσμη συνεργασία για τη διαχείριση και επεξεργασία συναλλαγών έκδοσης καρτών – χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων – καθώς και αποκλειστική συνεργασία στον τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών και των υπηρεσιών μέσω ψηφιακού πορτοφολιού (epay wallet), αρχικής διάρκειας τριών ετών. Πρόκειται για έναν τομέα όπου ο ανταγωνισμός εντείνεται και οι τράπεζες αναζητούν συνεργασίες αντί για εσωτερική ανάπτυξη.

Για την CrediaBank, η συμφωνία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική εξορθολογισμού και ενίσχυσης της αποδοτικότητας, με έμφαση στην ποιότητα υπηρεσιών και στη σταθερότητα των συστημάτων. Για την Euronet, από την άλλη πλευρά, πρόκειται για ακόμη ένα βήμα εμβάθυνσης της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, όπου δραστηριοποιείται εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια, εξυπηρετώντας εκατοντάδες χιλιάδες εμπόρους και διαχειριζόμενη το μεγαλύτερο δίκτυο ΑΤΜ στη χώρα.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τοποθετείται χρονικά στο τρίτο τρίμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση της λήψης όλων των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων. Μέχρι τότε, το τραπεζικό σύστημα παρακολουθεί με ενδιαφέρον μια συμφωνία που δείχνει προς τα πού κινείται το μέλλον: λιγότερες «κλειστές» τραπεζικές υποδομές και περισσότερες συμπράξεις με διεθνείς τεχνολογικούς παρόχους, σε έναν πόλεμο ταχύτητας, κόστους και εμπειρίας πελάτη.

