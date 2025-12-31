Η Εγνατία Οδός περνά στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για 35 χρόνια με τίμημα 1,275 δισ

Η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού περνά και τυπικά σε νέα φάση, καθώς η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ολοκλήρωσε το χρηματοοικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής με το Υπερταμείο, αναλαμβάνοντας για τα επόμενα 35 χρόνια τη λειτουργία και εκμετάλλευση του μεγαλύτερου αυτοκινητοδρόμου της χώρας. Με την καταβολή εφάπαξ τιμήματος ύψους 1,275 δισ. ευρώ, ανοίγει ένας νέος κύκλος για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, τόσο για τις μεταφορές όσο και για την αναπτυξιακή δυναμική της Βόρειας Ελλάδας.

Όπως ανακοίνωσε ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η θυγατρική του εταιρεία «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» προχώρησε στο οικονομικό κλείσιμο και στην καταβολή του συνολικού τιμήματος στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης, που αφορά τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατία Οδός. Αντισυμβαλλόμενοι στη σύμβαση είναι το Ελληνικό Δημόσιο και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας.

Με το οικονομικό κλείσιμο, ενεργοποιείται και επισήμως η παραχώρηση από το επενδυτικό σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis Projects, στο οποίο ο ελληνικός όμιλος κατέχει ποσοστό 90%. Το τίμημα της συναλλαγής κατευθύνεται στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, γεγονός που, σύμφωνα με την εταιρεία, ενισχύει τη συνολική συμβολή του έργου στη δημοσιονομική σταθερότητα.

Η παραχώρηση συνοδεύεται από ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα, καθώς ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει επενδύσεις ανάταξης και βαριάς συντήρησης συνολικού ύψους 3,8 δισ. ευρώ. Στόχος είναι ο πλήρης εκσυγχρονισμός του αυτοκινητοδρόμου, η αναβάθμιση των υποδομών και η βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας εξυπηρέτησης των χρηστών, σε έναν άξονα που κατασκευάστηκε σταδιακά από τη δεκαετία του 1980.

Η Εγνατία Οδός, με συνολικό μήκος περίπου 900 χιλιόμετρα, αποτελεί τον μεγαλύτερο εν λειτουργία αυτοκινητόδρομο της Ελλάδας και έναν από τους μεγαλύτερους ενιαίους οδικούς άξονες στην Ευρώπη. Διασχίζει οριζόντια τη Βόρεια Ελλάδα, από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας –κομβικό σημείο σύνδεσης με την Ιταλία– έως τα ελληνοτουρκικά σύνορα, διαμορφώνοντας έναν βασικό διάδρομο μεταφορών και εμπορίου.

Η σημασία της ξεπερνά τα στενά όρια των μετακινήσεων. Συνδέει 11 πόλεις, 4 λιμάνια και 7 αεροδρόμια, λειτουργώντας ως βασικός μοχλός για τη βιομηχανία, την αγροτική παραγωγή και τον τουρισμό στη Βόρεια Ελλάδα. Η περιοχή επιρροής της συγκεντρώνει πάνω από το μισό της αγροτικής παραγωγής της χώρας και περισσότερο από το 40% της απασχόλησης στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Εγνατία Οδός αποτελεί κρίκο σύνδεσης μεταξύ Δύσης και Ανατολής, καθώς πάνω στον άξονά της καταλήγουν σημαντικοί πανευρωπαϊκοί διάδρομοι, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η χρηματοδότηση της συναλλαγής βασίστηκε σε συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων του σχήματος παραχώρησης και τραπεζικού δανεισμού από ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, ολοκληρώνοντας ένα από τα μεγαλύτερα deals υποδομών των τελευταίων ετών.

Διαβάστε επίσης:

Στη Marketing FMCG 100 Powerlist 2025 η Λίλα Κούρτη της Trikalinos

Η Chicago-style Deep Dish Pizza της l’artigiano επιστρέφει στο μενού σε limited edition

Στη Marketing FMCG 100 Powerlist ο Γιάννης Βαρβαγιάννης