Αναστασία: «Σε αυτόν τον χώρο γνώρισα πολύ όμορφους αλλά και πολύ άσχημους ανθρώπους» (Video)

Για την καλλιτεχνική της πορεία και την εμπειρία της από τον χώρο του θεάματος και της showbiz μίλησε η Αναστασία, επισημαίνοντας ότι μεγαλύτερη αξία για την ίδια έχει η επαφή της με τον κόσμο.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή The 2Night Show, η τραγουδίστρια τόνισε ότι στον χώρο έχει συναναστραφεί τόσο με όμορφους ανθρώπους όσο και πολύ άσχημους ψυχικά.

«Μου φαίνεται απίστευτο ότι έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε που το “Αμαρτίες” έγινε viral στο TikTok. Μπορεί να γνωρίσεις πολύ ωραίους ανθρώπους αλλά και “άσχημους” ψυχικά. Πάνω από όλα έχει να κάνει για εμένα η επαφή μου με τον κόσμο. Ό,τι κάνω βγαίνει από τη ψυχή μου, δεν μου αρέσει να προσποιούμαι κάτι που δεν είμαι» είπε αρχικά.

«Πέρσι ένιωσα πιεσμένη και στενοχωρημένη. Ένιωθα συνεχώς μια απογοήτευση. Πάντα φοβάμαι να μην κάνω κάτι και χαλάσω όσα έχτισα. Δεν ζούσα τη στιγμή και την επιτυχία μου για να μη χάσω αυτό που έχω. Άκουγα να λένε συνεχώς για εμένα “είναι ένα πυροτέχνημα που θα σκάσει”. Εγώ προσπαθούσα να είμαι ήρεμη και να κάνω αυτό που αγαπώ και να μην γίνει αυτό που λένε, το να μην υπάρχω του χρόνου» πρόσθεσε.

