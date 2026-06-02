Συγκινεί η Δέσποινα Μοιραράκη: «Μέχρι να κλείσω τα μάτια μου θα ζω για πάντα με αυτό το όνειρο» (Photos)

Μια συγκινητική ανάρτηση με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων από την ημέρα του γάμου της με τον Γιάννη Κονοτούλη, που έχει φύγει από τη ζωή, έκανε η Δέσποινα Μοιραράκη, κάνοντας λόγο για ένα όνειρο που κάθε γυναίκα θα ήθελε να ζήσει, για μια ευτυχία που νιώθει τυχερή που είχε την ευκαιρία να βιώσει.

Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τον γάμο τους στον Άγιο Γεώργιο, στο Καβούρι, γράφει μεταξύ άλλων:

«Σαν σήμερα πριν 15 χρόνια έζησα την Απόλυτη Ευτυχία!!! Τη στιγμή που σε αντίκρυσα με τη στολή σου να με περιμένεις με την ανθοδέσμη, σήκωσα τα μάτια μου ψηλά στον ουρανό και είπα: “Σε ευγνωμονώ Θεέ μου!”. Και όμως δεν ήταν όνειρο, ήταν πραγματικότητα. Ένας παραμυθένιος γάμος! Ίσως όνειρο… κάθε γυναίκας! Μέχρι να κλείσω τα μάτια μου θα ζω για πάντα μ’ αυτό το όνειρο της 1/6/2011. Σε ευχαριστώ άγγελε μου!» αναφέρει, μεταξύ άλλων.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Δέσποινας Μοιραράκη

1/6/2011 – 1/6/2026

Σαν σήμερα πριν 15 χρόνια έζησα την Απόλυτη Ευτυχία!!!

Την στιγμή που σε αντίκρυσα με τη στολή σου να με περιμένεις με την ανθοδέσμη, σήκωσα τα μάτια μου ψηλά στον ουρανό και είπα: «Σε ευγνωμωνώ Θεέ μου!»

Έζησα ένα όνειρο…

Κ όμως δεν ήταν όνειρο, ήταν πραγματικότητα. Ένας παραμυθένιος γάμος!!!

Ίσως όνειρο… κάθε γυναίκας!

Σε ευχαριστώ που μου έδωσες τη δυνατότητα να το ζήσω…

Ορκίστηκαμε κάθε χρόνο να γιορτάζουμε αυτή την μέρα.

Και έτσι 1/6/2022, 24 μέρες πριν φύγεις σε πήγα εκεί… στον Άγιο Γεώργιο, στο Καβούρι στο εκκλησάκι μας και μετά στην Ιθάκη.

Ήταν η τελευταία φορά που πήγαμε… Ήταν η τελευταία φορά που βγήκες έξω…

Χάρη σε Εσένα!

Μέχρι να κλείσω τα μάτια μου θα ζω για πάντα μ’ αυτό το όνειρο της 1/6/2011

Σε ευχαριστώ άγγελε μου !

