ΟΕΝΓΕ – καταγγελία για αναχρονιστική διάταξη: «Οι γιατροί που αλλάζουν ειδικότητα εργάζονται στο ΕΣΥ χωρίς …να πληρώνονται»

Την ώρα που το υπουργείο Υγείας επαίρεται για «τις προσλήψεις ιατρικού προσωπικού και τις αυξήσεις μισθών» που έχουν σημειωθεί, προκειμένου να γίνει το ΕΣΥ περισσότερο ελκυστικό στους λειτουργούς του Ιπποκράτη, υπάρχουν γιατροί που αλλάζουν ειδικότητα και συνεχίζουν να εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία… «εθελοντικά»! Και όλα αυτά μια ανάσα πριν την έναρξη της Καλοκαιρινής σαιζόν που οι ανάγκες για ιατρικές υπηρεσίες- ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές της χώρας- αναμένεται να εκτοξευτούν για ένα ακόμη καλοκαίρι.

Την πρωτοφανή αυτή καταγγελία κάνουν οι νοσοκομειακοί γιατροί που επαναφέρουν με επιτακτικό τρόπο το ζήτημα της άμισθης υπηρεσίας ειδικευόμενων ιατρών σε περίπτωση αλλαγής ειδικότητας.

Αναλυτικά δύο χρόνια μετά την προηγούμενη παρέμβασή της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) στις 8 Μαρτίου 2024, η συγκεκριμένη αναχρονιστική διάταξη, όπως τη χαρακτηρίζουν, εξακολουθεί να ισχύει, παρά το γεγονός ότι προσβάλλει θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα και λειτουργεί σε βάρος τόσο των νέων γιατρών όσο και της ίδιας της δημόσιας περίθαλψης.

«Είναι αδιανόητο, γιατροί να καλούνται να παρέχουν πλήρη εργασία, με αυξημένες ευθύνες, χωρίς μισθολογική κάλυψη, μόνο και μόνο επειδή επέλεξαν να αλλάξουν ειδικότητα. Δε νοείται τιμωρητική αντιμετώπιση όσων επιλέγουν να ακολουθήσουν την ειδικότητα που πραγματικά τους ταιριάζει. Δε νοείται ανοχή στην απλήρωτη εργασία.» αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΟΕΝΓΕ.

Η διατήρηση της άμισθης ειδικότητας:

Παραβιάζει την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία.

Εντείνει την εργασιακή και οικονομική εξουθένωση των νέων γιατρών.

Λειτουργεί αποτρεπτικά για την επιστροφή και παραμονή γιατρών στο ΕΣΥ.

Επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα ήδη τεράστια κενά στελέχωσης των νοσοκομείων.

«Την ίδια στιγμή που το ΕΣΥ παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και αυξανόμενες ανάγκες, η κυβέρνηση της ΝΔ εξακολουθεί να διατηρεί ένα καθεστώς που απαξιώνει τους νέους γιατρούς και υπονομεύει τη δυνατότητα αξιοπρεπούς εκπαίδευσης και εργασίας.» αναφέρουν οι εκπρόσωποι των νοσοκομειακών γιατρών.

Η ΟΕΝΓΕ ζητάει από το υπουργείο Υγείας την άμεση νομοθετική κατάργηση κάθε πρόβλεψης περί άμισθης υπηρεσίας σε περίπτωση αλλαγής ειδικότητας και τη διασφάλιση πλήρους μισθολογικής και εργασιακής κάλυψης όλων των ειδικευόμενων γιατρών χωρίς εξαιρέσεις. Μάλιστα η ομοσπονδία επισημαίνει σε όλους του τόνους ότι : «Η εργασία των νέων γιατρών δεν μπορεί να είναι απλήρωτη!».

