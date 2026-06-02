ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 08:44
02.06.2026 08:25

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών μέχρι την Παρασκευή (5/6)

Μέτρα για την ομαλή λειτουργία των τραπεζών ζητά η ΟΤΟΕ - Media

Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν από σήμερα (1/6) μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή (5/6) ο e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

Συνολικά θα καταβληθούν 69.320.000 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 72.990 δικαιούχων.

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ, από 2 έως και 5 Ιουνίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Στις 3 Ιουνίου θα καταβληθούν 320.000 ευρώ σε 390 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ Ιουνίου.

Από την ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω πληρωμές:

  • 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 13.000.000 ευρώ σε 18.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

