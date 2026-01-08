search
08.01.2026 08:45

Η Softweb εξαγοράζει το 51% της Alphabit ενισχύοντας τον πυλώνα κυβερνοασφάλειας του Ομίλου

08.01.2026 08:45
Softweb

Στην εξαγορά του 51% της Alphabit Cybersecurity έναντι τιμήματος 1,224 εκατ. ευρώ συμφώνησε η Softweb Adaptive I.T. Solutions, ενισχύοντας τη δραστηριότητά της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και ολοκληρώνοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό με την ονομασία «Οικοσυμμετρία».

Η συναλλαγή αφορά την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Alphabit, εταιρείας που δραστηριοποιείται από το 2020 στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, παρέχοντας υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης, διαχείρισης κινδύνου, λειτουργίας κέντρων επιχειρήσεων ασφάλειας (SOC), απόκρισης σε περιστατικά και ψηφιακής εγκληματολογίας. Η Alphabit εξυπηρετεί σήμερα περισσότερους από 260 πελάτες και έχει υλοποιήσει πάνω από 400 έργα στην ελληνική αγορά.

Με βάση τις εκτιμήσεις για το 2025, η Alphabit Cybersecurity αναμένεται να εμφανίσει κύκλο εργασιών 800.000 ευρώ και EBITDA 200.000 ευρώ. Τα μεγέθη αυτά αναμένεται να ενισχύσουν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Softweb, δημιουργώντας περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης μέσω συνεργειών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Softweb, το τίμημα της εξαγοράς δύναται να συμψηφιστεί με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν των απαιτούμενων εταιρικών εγκρίσεων, ενώ μέρος της χρηματοδότησης θα προέλθει από τα κεφάλαια που άντλησε η εταιρεία μετά την ένταξή της στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Παράλληλα, προβλέπεται η σύνταξη και δημοσίευση Πληροφοριακού Σημειώματος για τους σκοπούς της συναλλαγής.

Η ένταξη της Alphabit στον Όμιλο Softweb αποτελεί συνέχεια μιας πολυετούς συνεργασίας των δύο εταιρειών σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, με τη Softweb να ενισχύει πλέον οργανικά τον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ο οποίος μέχρι σήμερα καλυπτόταν σε μεγάλο βαθμό μέσω συνεργασιών.

Σε δήλωσή του, ο Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Softweb, ανέφερε ότι η εξαγορά ολοκληρώνει τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου, ενσωματώνοντας την κυβερνοασφάλεια ως βασικό πυλώνα των παρεχόμενων λύσεων.

Από την πλευρά του, ο Σταύρος Αρώνης, Managing Director της Alphabit Cybersecurity, σημείωσε ότι η ένταξη στον Όμιλο Softweb δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης και ενισχύει τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων λύσεων ψηφιακής ασφάλειας προς επιχειρήσεις και οργανισμούς.

