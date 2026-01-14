search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

14.01.2026 09:35

Επίδομα Παιδιού 2025: Τέλος χρόνου για την εκκαθαριστική δόση – Πότε κλείνει οριστικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21

epidoma-paidiou_2611_1920-1080_new
credit: pixabay

Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στις 18.00 κλείνει οριστικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού για τους δικαιούχους του 2025.

Όπως σημειώνουν, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο Οργανισμός Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, πρέπει να ελέγξουν άμεσα την κατάσταση της αίτησής τους και να υποβάλουν οριστικά την αίτηση ή να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες διορθώσεις πριν από την καταληκτική ημερομηνία.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr).

Πότε θα γίνει η πληρωμή

Όσοι έχουν κάνει ή θα κάνουν αίτηση μέχρι αύριο, 15 Ιανουαρίου, θα πληρωθούν στις 30 Ιανουαρίου με μια εκκαθαριστική δόση το επίδομα του 2025.

Η πλατφόρμα θα ανοίξει εκ νέου για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν στην ενίσχυση του 2026, τον προσεχή Μάρτιο.

1 / 3