Παρέμβαση Δούκα για προοδευτική διακυβέρνηση: Η δήλωση που έφερε αμηχανία στην ΕΛΑΣ και σύγκρουση με τη Διαμαντοπούλου

Νέα συζήτηση για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ και τις μετεκλογικές ισορροπίες στην κεντροαριστερά πυροδότησε η παρέμβαση του Χάρη Δούκα, ο οποίος υπενθύμισε με αιχμηρό τρόπο – ενδεχομένως και εξαιρετικά προωθητικό – την απόφαση που έλαβε και το μήνυμα που εξέπεμψε το πρόσφατο συνέδριο του κόμματος.

Ο δήμαρχος Αθηναίων περιέγραψε την απόφαση των συνέδρων ως ένα «τριπλό μήνυμα»: Αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, άρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και ταυτόχρονα επιδίωξη μιας προοδευτικής κυβερνητικής λύσης μετά τις εκλογές.

Μια τοποθέτηση που δεν περιορίζεται σε εσωκομματικό ενδιαφέρον, αλλά αγγίζει τον πυρήνα της συζήτησης για το ποιος μπορεί να αποτελέσει πειστική εναλλακτική απέναντι στην πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θέτει στο τραπέζι ευθέως και χωρίς περιστροφές την ανάγκη μετεκλογικών διεργασιών με όσες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου το επιθυμούν, προκειμένου μέσω συμμαχιών να διαμορφωθούν νικηφόρες συνθήκες για το χώρο.

Η παρέμβαση Δούκα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή ήρθε λίγες ώρες μετά από τη δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία, επικαλούμενη τη γνωστή φράση του Φρανσουά Μιτεράν ότι «ανάμεσα στις εκλογές και στις εκλογές μεσολαβούν οι εκλογές», υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί αντίπαλο μέχρι την εκλογική αναμέτρηση.

Η διατύπωση αυτή ερμηνεύθηκε από πολλούς ως άνοιγμα παραθύρου για διαφορετικές επιλογές μετά τις κάλπες. Με άλλα λόγια, ότι η αντιπαράθεση με τη ΝΔ αφορά την προεκλογική περίοδο, χωρίς να αποκλείεται εκ των προτέρων οποιοδήποτε μετεκλογικό σενάριο, ακόμα και αυτό της συνεργασίας μαζί της.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο παρενέβη ο Χάρης Δούκας, επιχειρώντας να επαναφέρει στο προσκήνιο την απόφαση του συνεδρίου και το πολιτικό της περιεχόμενο. Η ανάγνωσή του ήταν σαφής: Το ΠΑΣΟΚ δεν καλείται μόνο να ακολουθήσει αυτόνομη πορεία, αλλά και να εργαστεί για μια προοδευτική κυβερνητική προοπτική, αποκλείοντας τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, εκπληρώνοντας με σαφήνεια την εντολή για πολιτική αλλαγή.

Πίεση και πρόκληση για Τσίπρα

Η συζήτηση αυτή δεν αφορά μόνο τις εσωτερικές ισορροπίες της Χαριλάου Τρικούπη. Ακουμπά ευθέως και το χώρο που επιχειρεί να εκφράσει ο Αλέξης Τσίπρας μέσω του νέου κόμματος που ίδρυσε, την ΕΛΑΣ.

Και αυτό διότι η τοποθέτηση Δούκα αναδεικνύει μια στρατηγική διαφορά με το κόμμα Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνει ο δήμαρχος Αθηναίων στην απόφαση του συνεδρίου, εμφανίζεται να διεκδικεί από τώρα τη συγκρότηση μιας πλειοψηφικής προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης για την επόμενη μέρα των εκλογών.

Αντίθετα, ο νέος πολιτικός φορέας του πρώην πρωθυπουργού έχει διακηρύξει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανέναν. Μια θέση που, ενώ μπορεί να ενισχύει το αφήγημα της πολιτικής αυτονομίας, δυσκολεύεται να απαντήσει στο ερώτημα τι θα συμβεί εάν οι συσχετισμοί μετά τις εκλογές επιτρέπουν τη διαμόρφωση εναλλακτικής κυβερνητικής πλειοψηφίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Δεν είναι τυχαίο ότι η συζήτηση προκάλεσε εμφανή αμηχανία στην Ελληνική Συμπαράταξη, καθώς κορυφαία στελέχη της εμφανίστηκαν να δίνουν διαφορετικές απαντήσεις. Ο Νίκος Νυφούδης κινήθηκε σε διαφορετικό μήκος κύματος από την Θεώνη Κουφονικολάκου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η εικόνα μιας παράταξης που ακόμη αναζητεί σαφή γραμμή ως προς το κρίσιμο ζήτημα των συνεργασιών.

Η αντίφαση είναι προφανής: Από τη μία πλευρά προβάλλεται η ανάγκη πολιτικής ανατροπής και αλλαγής συσχετισμών, από την άλλη όμως αποκλείεται εκ των προτέρων κάθε συζήτηση για συνεργασίες, γεγονός που αντικειμενικά περιορίζει τις πιθανότητες συγκρότησης μιας εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης.

Ευκαιρία για καταλυτική πρωτοβουλία από ΠΑΣΟΚ

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η τοποθέτηση Δούκα προσφέρει στο ΠΑΣΟΚ μια ευκαιρία καταλυτικής πολιτικής πρωτοβουλίας. Να εμφανιστεί δηλαδή όχι μόνο ως δύναμη, φορέας και εγγύηση για την αναζήτηση μιας ρεαλιστικής και πλειοψηφικής προοδευτικής πρότασης εξουσίας. Άρα απευθύνεται στον προοδευτικό κόσμο, θέτοντας την δική του ενίσχυση ως καταλύτη για εξελίξεις την επόμενη των πρώτων εκλογών, σε αντίθεση με την ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα, που αποζητά την ψήφο των πολιτών, χωρίς να δίνει προοπτική διακυβέρνησης σε αυτές τις εκλογές, καθώς οι δημοσκοπήσεις την καταγράφουν στη ζώνη του 15%, πολύ μακριά από τη ΝΔ δηλαδή.

Το διακύβευμα είναι κρίσιμο για ολόκληρο τον χώρο της κεντροαριστεράς. Διότι το ερώτημα που θα τεθεί όσο πλησιάζουν οι εκλογές δεν θα είναι μόνο ποιος θα καταγράψει καλύτερο ποσοστό, αλλά ποιος μπορεί να πείσει ότι διαθέτει σχέδιο για να αμφισβητήσει αποτελεσματικά την κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Υπό αυτή την έννοια, η παρέμβαση Δούκα δεν αποτελεί διαφορετική ερμηνεία μιας συνεδριακής απόφασης, αλλά συνιστά μια πολιτική πρόταση για το τι πρέπει να κάνει η κεντροαριστερά την επόμενη ημέρα των εκλογών. Και ταυτόχρονα φέρνει σε δύσκολη θέση όσους επιμένουν σε μια στρατηγική πολιτικής καταγραφής με ορίζοντα τις μεθεπόμενες κάλπες (2031), αντί για τη διαμόρφωση μιας άμεσης εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης.

