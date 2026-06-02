Επτά μέτρα για νοικοκυριά και οφειλέτες: Τα 150 ευρώ για κάθε παιδί, η επιδότηση στο πετρέλαιο και οι 72 δόσεις 

Με την ακρίβεια να εξακολουθεί να ροκανίζει τα εισοδήματα και το ιδιωτικό χρέος να παραμένει μια από τις μεγαλύτερες «βόμβες» της ελληνικής οικονομίας, η κυβέρνηση επιχειρεί μέσα στον Ιούνιο να δώσει ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επτά μέτρα μπαίνουν σταδιακά σε εφαρμογή, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα: από επιδόματα για οικογένειες με παιδιά μέχρι ρυθμίσεις οφειλών, προστασία της κύριας κατοικίας και αποκατάσταση της πρόσβασης σε δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Πρόκειται αναμφίβολα για κινήσεις που μπορούν να ανακουφίσουν χιλιάδες πολίτες. Ωστόσο, πίσω από τους τίτλους και τις εξαγγελίες παραμένει ένα βασικό ερώτημα: αντιμετωπίζουν οι παρεμβάσεις τα βαθύτερα αίτια του προβλήματος ή λειτουργούν κυρίως ως μηχανισμοί διαχείρισης μιας κατάστασης που συνεχίζει να επιβαρύνει τα νοικοκυριά;

Η πιο προβεβλημένη παρέμβαση είναι το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου σε περίπου ένα εκατομμύριο οικογένειες. Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα, χωρίς αίτηση, με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων.

Η συγκεκριμένη ενίσχυση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος διαβίωσης παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Οι αυξήσεις στα τρόφιμα μπορεί να έχουν επιβραδυνθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όμως οι τιμές παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από τα προ κρίσης επίπεδα. Ταυτόχρονα, οι δαπάνες για στέγαση, ενέργεια και καθημερινές ανάγκες εξακολουθούν να απορροφούν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού εισοδήματος.

Γι’ αυτό και πολλοί αναλυτές αντιμετωπίζουν τα έκτακτα επιδόματα ως μέτρα προσωρινής ανακούφισης και όχι ως ουσιαστικές παρεμβάσεις που μπορούν να αλλάξουν την οικονομική πραγματικότητα των νοικοκυριών.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Το όφελος των 15 λεπτών ανά λίτρο συμβάλλει στη συγκράτηση μέρους του κόστους μεταφορών, χωρίς όμως να εξαλείφει την εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα «φρένο» στις ανατιμήσεις και όχι για λύση στο πρόβλημα.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, πάντως, συγκεντρώνουν οι παρεμβάσεις που αφορούν τα χρέη. Η νέα έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεων για οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ δίνει μια ακόμη ευκαιρία σε πολίτες που βρέθηκαν εκτός προηγούμενων ρυθμίσεων. Το γεγονός ότι επανέρχεται για ακόμη μία φορά μια ειδική ρύθμιση αναδεικνύει και μια άλλη πραγματικότητα: ότι το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους όχι μόνο δεν έχει λυθεί, αλλά εξακολουθεί να παράγει συνεχώς νέους οφειλέτες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, ενώ κάθε μήνα προστίθενται νέες οφειλές. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι για σημαντικό μέρος της κοινωνίας η δυσκολία δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά και την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων.

Αντίστοιχα, η διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς ανοίγει την πόρτα σε περισσότερους οφειλέτες και προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στις ρυθμίσεις. Ωστόσο, παρά τις βελτιώσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, η διαδικασία εξακολουθεί να θεωρείται από πολλούς σύνθετη και χρονοβόρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για την αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών. Για χιλιάδες πολίτες και επαγγελματίες που βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις, η δυνατότητα να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στα χρήματά τους μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι απαιτείται η καταβολή του 25% της οφειλής δημιουργεί ερωτήματα για το πόσοι από τους πραγματικά οικονομικά αδύναμους θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη δυνατότητα.

Σημαντικές είναι και οι αλλαγές που προωθούνται για την πρώτη κατοικία. Η κυβέρνηση επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο ρύθμισης στεγαστικών χρεών, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στην πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη. Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο όπου η στεγαστική κρίση αποτελεί πλέον κεντρικό κοινωνικό ζήτημα, καθώς οι τιμές αγοράς και ενοικίασης κατοικιών έχουν εκτοξευθεί σε πολλές περιοχές της χώρας.

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων παραμένει ανοικτή. Αν και η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η διαδικασία εισέρχεται στην τελική ευθεία, οι καθυστερήσεις που έχουν προηγηθεί έχουν δημιουργήσει εύλογο προβληματισμό για το πότε τελικά θα λειτουργήσει ένα εργαλείο που θεωρείται κομβικό για την προστασία των πιο ευάλωτων δανειοληπτών.

