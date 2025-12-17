search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 13:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.12.2025 11:52

ΙΝΕΔΙΒΙΜ και Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανανέωσαν τη συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

17.12.2025 11:52
INEDIVIM_SYNOXIS-KARTA3

Η πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) Άννα Ροκοφύλλου και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου υπέγραψαν την ανανέωση της συμφωνίας (Sublicense Agreement) για τη συνέχιση της υλοποίησης του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στην Ελλάδα.

Η ανανέωση διασφαλίζει τη θεσμική συνέχεια του προγράμματος, το οποίο υλοποιείται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ υπό την εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η κοινή βούληση των δύο φορέων για την περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος, με στόχο τη διεύρυνση του δικτύου συνεργατών, την ενίσχυση της ενημέρωσης και της προσβασιμότητας των νέων, καθώς και την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών, ώστε η Κάρτα να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και συνήθειες της νέας γενιάς.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε:
«Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι ένα πρακτικό εργαλείο στήριξης της νέας γενιάς, που διευκολύνει την πρόσβαση των νέων στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη μετακίνηση και την ευρωπαϊκή κινητικότητα. Με την ανανέωση της συμφωνίας διασφαλίζουμε τη συνέχεια και την αναβάθμιση ενός προγράμματος που έχει πραγματικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των νέων ανθρώπων. Στόχος μας είναι περισσότερη προσβασιμότητα, περισσότερες συνεργασίες και πιο σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες, ώστε η Κάρτα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες της νέας γενιάς».

Η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκοφύλλου δήλωσε: «Με την ανανέωση της συμφωνίας μας, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώνουμε δυνάμεις  για να αναβαθμίσουμε  και να επεκτείνουμε  την χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων. Ένα σημαντικό εργαλείο , για όλους τους νέους 13-30 ετών. Η κάρτα προσφέρει στους κατόχους της  σημαντικές εκπτώσεις σε εκατοντάδες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη στην εστίαση, το θέαμα, τις μεταφορές, την κινητή τηλεφωνία και πολλές ακόμη υπηρεσίες ».

Διαβάστε επίσης

Η Θεσσαλονίκη… επιβεβαιώνει τους καλοφαγάδες – Εντάσσεται στον οδηγό Michelin

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά – «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

Κάθε πέρυσι και καλύτερα: 6 στους 10 θεωρούν ότι το 2026 θα είναι χειρότερο ή το ίδιο κακό με το 2025

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Nina Kasimati
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κασιμάτη ψήφισε κόντρα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ τις αμυντικές δαπάνες – Τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της

Loureiro2
ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσαν γνωστό καθηγητή του MIT μέσα στο σπίτι του

aneggixtes-3
ADVERTORIAL

ΟΙ ΑΝΕΓΓΙΧΤΕΣ – Τρεις επιπλέον παραστάσεις στο Θέατρο ΧΩΡΟΣ 2, 3 & 4 Ιανουαρίου 2026

thumbnail_PRESS-RELEASE-1147×604
ADVERTORIAL

Nova: Πανδαισία με όλη τη Stoiximan Super League και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, Τότεναμ – Λίβερπουλ, την «κούπα» του ιταλικού Super Cup, Κύπελλο Betsson, UEFA Conference League, στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

margarita-theodoraki-new
LIFESTYLE

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ζήτησα από τον κληρονόμο του Μάνου Χατζιδάκι να κάνουμε κάτι από κοινού αλλά αρνήθηκε» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

alexis-papahelas
MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

pierrakakis eurogroup 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον «Καραβίτη» εορταστικό τραπέζι Πιερρακάκη με δημοσιογράφους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 13:12
Nina Kasimati
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κασιμάτη ψήφισε κόντρα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ τις αμυντικές δαπάνες – Τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της

Loureiro2
ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσαν γνωστό καθηγητή του MIT μέσα στο σπίτι του

aneggixtes-3
ADVERTORIAL

ΟΙ ΑΝΕΓΓΙΧΤΕΣ – Τρεις επιπλέον παραστάσεις στο Θέατρο ΧΩΡΟΣ 2, 3 & 4 Ιανουαρίου 2026

1 / 3