ΙΝΕΔΙΒΙΜ και Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανανέωσαν τη συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) Άννα Ροκοφύλλου και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου υπέγραψαν την ανανέωση της συμφωνίας (Sublicense Agreement) για τη συνέχιση της υλοποίησης του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στην Ελλάδα.

Η ανανέωση διασφαλίζει τη θεσμική συνέχεια του προγράμματος, το οποίο υλοποιείται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ υπό την εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η κοινή βούληση των δύο φορέων για την περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος, με στόχο τη διεύρυνση του δικτύου συνεργατών, την ενίσχυση της ενημέρωσης και της προσβασιμότητας των νέων, καθώς και την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών, ώστε η Κάρτα να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και συνήθειες της νέας γενιάς.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε:

«Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι ένα πρακτικό εργαλείο στήριξης της νέας γενιάς, που διευκολύνει την πρόσβαση των νέων στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη μετακίνηση και την ευρωπαϊκή κινητικότητα. Με την ανανέωση της συμφωνίας διασφαλίζουμε τη συνέχεια και την αναβάθμιση ενός προγράμματος που έχει πραγματικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των νέων ανθρώπων. Στόχος μας είναι περισσότερη προσβασιμότητα, περισσότερες συνεργασίες και πιο σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες, ώστε η Κάρτα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες της νέας γενιάς».

Η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκοφύλλου δήλωσε: «Με την ανανέωση της συμφωνίας μας, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώνουμε δυνάμεις για να αναβαθμίσουμε και να επεκτείνουμε την χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων. Ένα σημαντικό εργαλείο , για όλους τους νέους 13-30 ετών. Η κάρτα προσφέρει στους κατόχους της σημαντικές εκπτώσεις σε εκατοντάδες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη στην εστίαση, το θέαμα, τις μεταφορές, την κινητή τηλεφωνία και πολλές ακόμη υπηρεσίες ».

