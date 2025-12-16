Κάθε πέρυσι και καλύτερα: 6 στους 10 θεωρούν ότι το 2026 θα είναι χειρότερο ή το ίδιο κακό με το 2025

Η «απαισιοδοξία» και η «ανασφάλεια» των πολιτών για το 2026 αποτυπώνεται στη νέα δημοσκόπηση της ALCO για τον ALPHA. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων προσδοκά ότι το 2026 θα είναι χειρότερο ή το ίδιο κακό με το 2025.

Προσδοκίες για το 2026

Στην ερώτηση πώς πιστεύετε ότι θα είναι το 2026, σε σχέση με το 2025, το 40% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι θα είναι χειρότερο και το 17% το ίδιο κακό.

Μόλις το 17% θεωρεί ότι το 2026 θα είναι καλύτερο, ενώ το 12% πιστεύει ότι θα είναι το ίδιο καλό. Ένα ποσοστό 14% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Η απαισιοδοξία φαίνεται ότι αυξάνεται, καθώς το 2024 οι αρνητικές απαντήσεις για το 2025 είχαν διαμορφωθεί στο 53%, ενώ σήμερα ανέρχονται στο 57%.

Πώς αποτιμούν το 2025

Το 41% δηλώνει ότι το 2025 ήταν χειρότερο σε σχέση με το 2024, ενώ ένα επιπλέον 25% απαντά ότι ήταν ίδια κακό.

Αντίθετα, μόλις το 8% θεωρεί ότι το 2025 ήταν καλύτερο, ενώ το 22% το αξιολογεί ως το ίδιο καλό. Το 4% δεν απαντά.

Το 31% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ανησυχεί αρκετά πως δεν θα καταφέρει να τα βγάλει πέρα το 2026 και το 12% πολύ, ενώ το 29% απαντά ότι ανησυχεί λίγο. Αντίθετα, το 22% δηλώνει ότι δεν ανησυχεί καθόλου, ενώ το 6% απαντά ότι δεν απαντά.

Ψαλίδι στα έξοδα για το γιορτινό τραπέζι

Σχετικά με το γιορτινό τραπέζι το 32% λέει ότι θα αναγκαστεί να περιορίσει αρκετά προϊόντα, το 28% λίγα και το 11% πολλά. Επιπλέον, το 49% λέει ότι θα δαπανήσει λιγότερα σε σύγκριση με πέρυσι, το 37% τα ίδια και μόλις το 8% περισσότερα.

