search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 23:00
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.12.2025 21:31

Κάθε πέρυσι και καλύτερα: 6 στους 10 θεωρούν ότι το 2026 θα είναι χειρότερο ή το ίδιο κακό με το 2025

16.12.2025 21:31
plateia-sydagmatos

Η «απαισιοδοξία» και η «ανασφάλεια» των πολιτών για το 2026 αποτυπώνεται στη νέα δημοσκόπηση της ALCO για τον ALPHA. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων προσδοκά ότι το 2026 θα είναι χειρότερο ή το ίδιο κακό με το 2025.

Προσδοκίες για το 2026

Στην ερώτηση πώς πιστεύετε ότι θα είναι το 2026, σε σχέση με το 2025, το 40% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι θα είναι χειρότερο και το 17% το ίδιο κακό.

Μόλις το 17% θεωρεί ότι το 2026 θα είναι καλύτερο, ενώ το 12% πιστεύει ότι θα είναι το ίδιο καλό. Ένα ποσοστό 14% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Η απαισιοδοξία φαίνεται ότι αυξάνεται, καθώς το 2024 οι αρνητικές απαντήσεις για το 2025 είχαν διαμορφωθεί στο 53%, ενώ σήμερα ανέρχονται στο 57%.

Πώς αποτιμούν το 2025

Το 41% δηλώνει ότι το 2025 ήταν χειρότερο σε σχέση με το 2024, ενώ ένα επιπλέον 25% απαντά ότι ήταν ίδια κακό.

Αντίθετα, μόλις το 8% θεωρεί ότι το 2025 ήταν καλύτερο, ενώ το 22% το αξιολογεί ως το ίδιο καλό. Το 4% δεν απαντά.

Το 31% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ανησυχεί αρκετά πως δεν θα καταφέρει να τα βγάλει πέρα το 2026 και το 12% πολύ, ενώ το 29% απαντά ότι ανησυχεί λίγο. Αντίθετα, το 22% δηλώνει ότι δεν ανησυχεί καθόλου, ενώ το 6% απαντά ότι δεν απαντά.

Ψαλίδι στα έξοδα για το γιορτινό τραπέζι

Σχετικά με το γιορτινό τραπέζι το 32% λέει ότι θα αναγκαστεί να περιορίσει αρκετά προϊόντα, το 28% λίγα και το 11% πολλά. Επιπλέον, το 49% λέει ότι θα δαπανήσει λιγότερα σε σύγκριση με πέρυσι, το 37% τα ίδια και μόλις το 8% περισσότερα.

Διαβάστε επίσης

Η Καρυστιανού ανοίγει τα χαρτιά της για το κίνημα που μπορεί να γίνει κόμμα: Η ταυτότητά του και το ζήτημα της ηγεσίας

«Να βγει έξω ο οδηγός»: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του γιου του Μιχάλη Κατρίνη

Χιλιάδες στο Σύνταγμα ενάντια στην ψήφιση του νέου προϋπολογισμού (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
war europe
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Μετά από μια γενιά ειρήνης, η Ευρώπη λέει στους λαούς της να προετοιμαστούν για το αδιανόητο

trump proedros
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Τα καλύτερα έρχονται!»

opekepe katigoroumenoi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους και οι επτά κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν την Τρίτη, 16/12

tsipras-patra-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας κατά κυβέρνησης: Μετέτρεψαν την Ελλάδα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς – Πολιτικό κίνημα από τα κάτω, για να έχει ισχυρό αντίπαλο η κυβέρνηση στις εκλογές

Gaza (12)
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία, Ελλάδα, Δανία, Σλοβενία και Ην. Βασίλειο για Δυτική Όχθη και Γάζα: Προσήλωση στη λύση δύο κρατών και σεβασμός στην κατάπαυση πυρός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 23:00
war europe
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Μετά από μια γενιά ειρήνης, η Ευρώπη λέει στους λαούς της να προετοιμαστούν για το αδιανόητο

trump proedros
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Τα καλύτερα έρχονται!»

opekepe katigoroumenoi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους και οι επτά κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν την Τρίτη, 16/12

1 / 3