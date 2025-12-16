Η Καρυστιανού ανοίγει τα χαρτιά της για το κίνημα που μπορεί να γίνει κόμμα: Η ταυτότητά του και το ζήτημα της ηγεσίας

Περαιτέρω διευκρινίσεις γύρω από το κίνημα που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κόμμα έδωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Η μητέρα της Μάρθης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ANT1, μίλησε για μία οργανωμένη κοινωνική αντίδραση γύρω από τα ζητήματα διαφθοράς, που θα μπορούσε να πάρει μεταγενέστερα τη μορφή κόμματος.

«Στηρίζω τη μεγάλη κοινωνική αντίδραση, το κίνημα των πολιτών, ενάντια στη διαφθορά. Η διαφθορά σκότωσε το παιδί μου. Το στηρίζω και θα προσπαθήσω να συνεισφέρω με όποιον τρόπο μπορώ, προκειμένου αυτό να οργανωθεί σωστά. Και αν οργανωθεί σωστά, γιατί τα standards είναι πολύ ψηλά και αυστηρά, και θα μπορέσει να μετατραπεί σε κόμμα. Βεβαίως για να υπάρχει μία λύση για όσους πολίτες θέλουν κάτι υγιές και καινούργιο, για να έχουν μία επιλογή».

Θα είναι αρχηγός;

Ερωτηθείσα αν θα αναλάβει την ηγεσία του, είπε «Είναι μία συλλογική κίνηση, ένα κίνημα πολιτών. Επομένως σε καμία περίπτωση δεν θα αυτοπροταθώ σαν ηγέτης. Μόνο του το κίνημα θα δείξει ποιον θέλει για αρχηγό. Από την άλλη, δεν θέλουμε καμία συνεργασία με πολιτικά πρόσωπα».

Ποιοι θα το απαρτίζουν;

«Θέλουμε άφθαρτους ανθρώπους, επιστήμονες, γνώστες των προβλημάτων της χώρας που μπορούν να δώσουν κάποια λύση. Το βασικό είναι να μην προέρχονται από κανέναν κομματικό σχηματισμό, και να μην έχουν καμία εμπλοκή με το σύστημα», πρόσθεσε.

Για τον Νίκο Καραχάλιο είπε «Τον συγκεκριμένο κύριο τον έχω δει δύο-τρεις φορές, όπως έχω δει πάρα πολύ κόσμο. Αυτά που ισχυρίζεται είναι μη σοβαρά, δεν θέλω να τα σχολιάσω. Η αλήθεια είναι αυτή που σας είπα.

Κλείνοντας η Μαρία Καρυστιανού τόνισε πως «το πολιτικό σύστημα θα προσπαθήσει να αμαυρώσει την υγιή αυτή προσπάθεια. Παραποιούν τα λόγια μου, ίσως και άλλων συγγενών, προκειμένου να μας αποδομήσουν».

Αποστάσεις από τα μέλη του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος στα Τέμπη

Νωρίτερα την Τρίτη, το Δ.Σ έκανε λόγο για «προσωπική επιλογή» της Μαρίας Καρυστιανού, με αφορμή τις δηλώσεις της χθες για την πιθανότητα ενός νέου κόμματος.

Τα μέλη του ΔΣ με ανακοίνωσή τους, διαφοροποιούνται από τις σκέψεις της, τονίζοντας ότι δεν ήταν ενήμεροι οι ίδιοι για τις προθέσεις της και πως δεν τους εκφράζει μια τέτοια κίνηση.

«Ως Σύλλογος παραμένουμε προσηλωμένοι στον αγώνα που δίνουμε ως γονείς και συγγενείς των θυμάτων για την αποκάλυψη όλων των πλευρών του εγκλήματος των Τεμπών και την τιμωρία όλων των υπευθύνων όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Δεν μας αφορά η εμπλοκή με την πολιτική» αναφέρουν μεταξύ άλλων.

Η δήλωση της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ.

«Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, οι υπογράφοντες θέλουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας από όλη αυτή τη φημολογία και συζήτηση που εξελίχθηκε το προηγούμενο διάστημα για δημιουργία “Κινήματος – Κόμματος“, στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος του Συλλόγου, και επιβεβαιώθηκε από την ίδια στις χθεσινές της δηλώσεις. Οι ενέργειες αυτές είναι προσωπικές της επιλογές, δεν είχαμε καμία ενημέρωση επ’ αυτού και καμία ανάμειξη και δεν γνωρίζουμε τους “συνεργάτες” της και τα “επιτελεία”, που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί.

Οι ενέργειες αυτές δεν εκφράζουν το Σύλλογο, δεδομένου ότι δεν αποτελούν προϊόν συλλογικής συζήτησης και αποφάσεων του ΔΣ. Ως Σύλλογος παραμένουμε προσηλωμένοι στον αγώνα που δίνουμε ως γονείς και συγγενείς των θυμάτων για την αποκάλυψη όλων των πλευρών του εγκλήματος των Τεμπών και την τιμωρία όλων των υπευθύνων όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Δεν μας αφορά η εμπλοκή με την πολιτική.

Σταθερή μας θέση και επιδίωξη, από την ίδρυση του Συλλόγου μας, είναι να δώσουμε τη μάχη, ιδιαίτερα μπροστά και στην επικείμενη έναρξη της Δίκης, με τους καλύτερους δυνατούς όρους σε πείσμα της προσπάθειας συγκάλυψης, των τεράστιων κενών και ελλείψεων της ανάκρισης αλλά και της συστηματικής κυβερνητικής προπαγάνδας που επιμένει να κάνει το μαύρο άσπρο και να αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη από την ουσία της υπόθεσης. Τελευταίο δείγμα αποτελούν οι δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη που αντί να υπηρετεί το ρόλο του υπουργού Δικαιοσύνης, δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα επεμβαίνοντας στο έργο της Δικαιοσύνης και μιλώντας χωρίς στοιχεία.

Εμείς οι συγγενείς λοιπόν, έχοντας δυστυχώς από ότι φαίνεται απέναντί μας όλο τον κυβερνητικό μηχανισμό, έχουμε θέσει ως αδιαπραγμάτευτο και αδιασάλευτο στόχο την ανάδειξη του συνόλου των ενόχων και των διαχρονικών αιτιών και κατευθύνσεων που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών.

Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος

Ελένη Βασάρα, Γραμματέας

Βασίλης Παυλίδης, Μέλος

Αναστάσιος Ταχμαζίδης, Μέλος»

Διαβάστε επίσης

Διαφοροποίηση του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών για Καρυστιανού: Προσωπική της επιλογή ένα κόμμα

Καρυστιανού: «Το κίνημα μπορεί να γίνει κόμμα» – Τι λέει για τον Καραχάλιο και τη γερόντισσα από τη Συρία

Μήνυμα Γεροβασίλη στην Καρυστιανού: Αν κάνεις κόμμα θα κριθείς πολιτικά