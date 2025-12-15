Καρυστιανού: «Το κίνημα μπορεί να γίνει κόμμα» – Τι λέει για τον Καραχάλιο και τη γερόντισσα από τη Συρία

Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ιδρύσει κόμμα η Μαρία Καρυστιανού, τονίζοντας πως ένα κόμμα είναι η τελική μορφή που μπορεί να πάρει ένα κίνημα.

«Είναι κάτι που ναι, θα με βρει στην πρώτη γραμμή, όταν το κόμμα είναι η τελική μορφή που μπορεί να πάρει ένα κίνημα, εφόσον οργανωθεί σωστά. Δεν το αποκλείω ότι αυτή η κοινωνική αντίδραση αυτό το κίνημα θα μπορέσει να καταλήξει εκεί. Το εύχομαι πάντως», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΙ.

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε στο πώς βιώνει την απώλεια της κόρης της Μάρθη την περίοδο των γιορτών. «Η περίοδος των γιορτών είναι δύσκολη. Δημιουργεί αντίθετα συναισθήματα σε ανθρώπους που έχουν βιώσει κάτι παρόμοιο αλλά εντάξει, είναι κάτι με το οποίο έχουμε συμβιβαστεί».

Τυπική διαδικασία η δίκη για τα Τέμπη

Η ίδια εξέφρασε την απαισιοδοξία της για την επικείμενη δίκη για τα Τέμπη. «Η έναρξη της δίκης για μένα, που δυστυχώς που το λέω, είναι μια τυπική διαδικασία που πρέπει να γίνει. Λείπει η κατηγορία για την πυρόσφαιρα. Πείτε μου λοιπόν πόσο ενδιαφέρον μπορεί να έχει αυτή η δίκη».

Η Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε τα πυρά της κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέας. «Θεωρώ ότι είναι μια μεθόδευση. Δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαία Εισαγγελέας να μην στηρίζει την υπεροχή που έχει το ενωσιακό δίκαιο έναντι του τοπικού. Και ερχόμαστε λοιπόν στην Ελλάδα, που το άρθρο 86 έρχεται να προστατεύει τους πολιτικούς από ποινικές ευθύνες. Επομένως η Ευρωπαία Εισαγγελέας δεν μπορεί να είναι πίσω από αυτό το δικό μας το άρθρο, το 68 και να δηλώνει ότι είναι το εμπόδιο των καθηκόντων της.

«Όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά, ουσιαστικά αποτελεί συγκάλυψη, φυσικά και θα μιλάμε για αυτό. Μάλλον δεν έχει μείνει κανένας φορέας που εμπιστεύομαι. Ελάχιστα μέσα ανέφεραν αυτό που έγινε στις Βρυξέλλες, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Άρα το να ασχολούνται τα μέσα με θέματα κουτσομπολίστικά ή το οτιδήποτε άλλο, είναι προσβλητικό για την κοινωνία», συνέχισε.

Η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε την αλληλεγγύη της στους αγρότες. «Έκανα ανάρτηση για τους αγρότες. Το κάνω γιατί όταν εμείς καλέσαμε τον κόσμο να βγει στους δρόμους, ο κόσμος μας συμπαραστάθηκε. Ήρθαν και οι αγρότες και από όλα τα επαγγέλματα. Θέλουμε λοιπόν, όλοι εμείς που επιθυμούμε κάτι διαφορετικό να είμαστε δίπλα στον άλλον».

Η πίστη στον Αρχάγγελο και η γερόντισσα από τη Συρία

Όσον αφορά τις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου ότι συμβουλεύεται μία αστρολόγο και μία γερόντισσα από τη Συρία, είπε, «Προσπαθώ να διαχειριστώ το πένθος μου. Πραγματικά πιστεύω ότι η κόρη μου είναι δίπλα στον Αρχάγγελο. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Όταν δεν μπορείς να καταλάβεις κάποια πράγματα καλό είναι να μην τα σχολιάζεις».

Καμία σχέση με τον Καραχάλιο

«Η γερόντισσα είναι μια ηγουμένη ή ότι εγώ πιστεύω στον Αρχάγγελο είναι πράγματα που με βοηθούν για να ξεπεράσω την κατάσταση και το πένθος που βρίσκομαι. Δεν αισθάνομαι ντροπη για αυτό. Εξάλλου στον ουρανό είναι και η κόρη μου. Πώς μπορώ να μην αγαπώ εκείνο το κομμάτι», τόνισε.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τον Νίκο Καραχάλιο και με το κόμμα θα ιδρύσει εκείνος. «Δεν πρόκειται να συμμετέχω σε τίποτα που σχετίζεται με τον κύριο Καραχάλιο. Πάρα πολλοί άνθρωποι μιλάνε άσχημα για εμένα, αυτά με τα τρολς τρία χρόνια τώρα, πλέον δεν με αγγίζουν. Δίπλα στο όνομα του Νίκου Καραχάλιου μπορείτε να βάλετε όποια λέξη θέλετε, το ότι δεν έχω σχέση με τον συγκεκριμένο άνθρωπο τα καταλαμβάνει όλα.

